موعد مباريات كأس العالم اليوم الأحد 17/6/2018 والقنوات الناقلة لمباريات كأس العالم

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يشهد اليوم الأحد 17-6-2018 إقامة بعض المباريات الأخرى عن الجولة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي انطلقت بشكل رسمي في يوم الخميس الماضي الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر ذاته مع العلم بأن بطولة كأس العالم سوف تستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم وهو موعد المباراة النهائية للبطولة، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم الأحد مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة كوستاريكا وصربيا أولاً ومن ثم مشاهدة مباراة ألمانيا والمكسيك نهاية بختام السهرة الرائعة من خلال مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا، ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.



موعد مباراة كوستاريكا وصربيا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة كوستاريكا وصربيا

يستعد المنتخب الكوستاريكي لملاقاة نظيره المنتخب الصربي اليوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة كوستاريكا وصربيا تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة كوستاريكا وصربيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، حيث ستكون مباراة كوستاريكا وصربيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة كوستاريكا وصربيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة كوستاريكا وصربيا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة كوستاريكا وصربيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

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موعد مباراة ألمانيا والمكسيك في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والمكسيك

يستعد المنتخب الألماني لملاقاة نظيره المنتخب المكسيكي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة ألمانيا والمكسيك تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ألمانيا والمكسيك حصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، حيث ستكون مباراة ألمانيا والمكسيك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ألمانيا والمكسيك منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة ألمانيا والمكسيك سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة ألمانيا والمكسيك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة البرازيل وسويسرا

يستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره المنتخب السويسري في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب روستوف أرينا على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة البرازيل وسويسرا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة البرازيل وسويسرا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، حيث ستكون مباراة البرازيل وسويسرا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة البرازيل وسويسرا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة البرازيل وسويسرا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة البرازيل وسويسرا منقولة أيضاً عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

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