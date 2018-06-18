موعد مباريات كأس العالم اليوم الاثنين 18/6/2018 والقنوات الناقلة لمباريات كأس العالم

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يشهد اليوم الإثنين 18-6-2018 إقامة بعض المباريات الأخرى عن الجولة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي انطلقت بشكل رسمي في يوم الخميس الماضي الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر ذاته مع العلم بأن بطولة كأس العالم سوف تستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم وهو موعد المباراة النهائية للبطولة، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم الإثنين مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة السويد وكوريا الجنوبية أولاً ومن ثم مشاهدة مباراة بلجيكا وبنما نهاية بختام السهرة الرائعة من خلال مشاهدة مباراة تونس وإنجلترا، ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.



موعد مباراة السويد وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة السويد وكوريا الجنوبية

يستعد المنتخب السويدي لملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة السويد وكوريا الجنوبية تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السويد وكوريا الجنوبية عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السويد وكوريا الجنوبية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة السويد وكوريا الجنوبية سوف تكون منقولة أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة السويد وكوريا الجنوبية منقولة أيضاً عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

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موعد مباراة بلجيكا وبنما في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وبنما

يستعد المنتخب البلجيكي لملاقاة نظيره منتخب بنما في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018، وتنطلق مباراة بلجيكا وبنما تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة بلجيكا وبنما عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بلجيكا وبنما منقولة أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة بلجيكا وبنما سوف تكون منقولة عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة بلجيكا وبنما منقولة عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة تونس وإنجلترا

يستعد المنتخب التونسي الشقيق لملاقاة نظيره منتخب إنجلترا في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018، وتنطلق مباراة تونس وإنجلترا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة تونس وإنجلترا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تونس وإنجلترا منقولة أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة تونس وإنجلترا سوف تكون منقولة أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة تونس وإنجلترا منقولة عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

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