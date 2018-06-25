موعد مباريات كأس العالم اليوم الاثنين 25/6/2018 والقنوات الناقلة للمباريات

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موعد مباريات كأس العالم اليوم، يشهد اليوم الإثنين 25/6/2018 إقامة بعض مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي انطلقت بشكل رسمي في يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر ذاته مع العلم بأن بطولة كأس العالم سوف تستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم وهو موعد المباراة النهائية للبطولة، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم الإثنين مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة مصر والسعودية أولاً ومن ثم مشاهدة مباراة الأوروغواي وروسيا في التوقيت ذاته وفي ختام السهرة الرائعة سوف نكون أولاً مع مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا، وفي التوقيت ذاته أيضاً سوف نكون مع مشاهدة مباراة البرتغال وإيران، ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.



موعد مباراة مصر والسعودية في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية

موعد مباريات كأس العالم اليوم، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة نظيره المنتخب السعودي الشقيق اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة مصر والسعودية تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة مصر والسعودية عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

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موعد مباراة الأوروغواي وروسيا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة الأوروغواي وروسيا

موعد مباريات كأس العالم اليوم، يستعد منتخب الأوروغواي لملاقاة نظيره المنتخب الروسي مستضيف المونديال اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة الأوروغواي وروسيا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأوروغواي وروسيا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة الأوروغواي وروسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

موعد مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا

موعد مباريات كأس العالم اليوم، يستعد المنتخب المغربي لملاقاة نظيره المنتخب الإسباني في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة المغرب وإسبانيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة المغرب وإسبانيا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة المغرب وإسبانيا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

موعد مباراة البرتغال وإيران في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإيران

موعد مباريات كأس العالم اليوم، يستعد المنتخب البرتغالي لملاقاة نظيره المنتخب الإيراني في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب موردوفيا أرينا على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة البرتغال وإيران تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة البرتغال وإيران عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

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