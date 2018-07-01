موعد مباريات كأس العالم اليوم الاحد 1/7/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد مباريات كأس العالم اليوم، يشهد اليوم الأحد 1/7/2018 إقامة بعض مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي انطلقت بشكل رسمي في يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر ذاته مع العلم بأن بطولة كأس العالم سوف تستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم وهو موعد المباراة النهائية للبطولة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم الأحد مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة اسبانيا وروسيا أولاً، وفي ختام السهرة سوف نكون مع مشاهدة مباراة كرواتيا والدنمارك.

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موعد مباريات كأس العالم اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.

موعد مباراة اسبانيا وروسيا

موعد مباريات كأس العالم اليوم، يستعد المنتخب الإسباني لملاقاة نظيره المنتخب الروسي مستضيف المونديال على أرضه اليوم الأحد على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة اسبانيا وروسيا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أن يتم نقل مباراة اسبانيا وروسيا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة اسبانيا وروسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة اسبانيا وروسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة كرواتيا والدنمارك

موعد مباريات كأس العالم اليوم، يستعد المنتخب الكرواتي لملاقاة نظيره المنتخب الدنماركي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة كرواتيا والدنمارك تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أن يتم نقل مباراة كرواتيا والدنمارك عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة كرواتيا والدنمارك سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة كرواتيا والدنمارك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2018

قنوات بي ان ماكس واحدة من القنوات التي ستقوم بتغطية جميع مباريات كأس العالم، مونديال روسيا 2018، حيث ستقوم القنوات بتغطية المباريات مباشرة من أرض الملعب ونقلها للمشاهد عبر شاشاتها، ويمكنكم متابعة المباريات من خلال ضبط أجهزة التلفزيون الخاصة بكم على تردد قنوات بي ان ماكس الناقلة لمباريات كأس العالم 2018.

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