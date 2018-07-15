موعد مباريات كأس العالم اليوم الاحد 15/7/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد مباريات كأس العالم اليوم، يشهد اليوم الأحد 15/7/2018 إقامة مباراة الدور النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي انطلقت بشكل رسمي في يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر ذاته مع العلم بأن بطولة كأس العالم سوف تستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم وهو موعد المباراة النهائية للبطولة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم الأحد مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا في مباراة نهائي كأس العالم روسيا 2018م.

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موعد مباريات كأس العالم اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.

موعد مباراة فرنسا وكرواتيا

موعد مباريات كأس العالم اليوم، يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المنتخب الكرواتي في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن المباراة النهائية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة فرنسا وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أن يتم نقل مباراة فرنسا وكرواتيا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة فرنسا وكرواتيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن وعلى القناة الصوتية الثانية، وأيضاً سوف تكون مباراة فرنسا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة فرنسا وكرواتيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة فرنسا وكرواتيا سوف تكون منقولة عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2018

قنوات بي ان ماكس واحدة من القنوات التي ستقوم بتغطية جميع مباريات كأس العالم، مونديال روسيا 2018، حيث ستقوم القنوات بتغطية المباريات مباشرة من أرض الملعب ونقلها للمشاهد عبر شاشاتها، ويمكنكم متابعة المباريات من خلال ضبط أجهزة التلفزيون الخاصة بكم على تردد قنوات بي ان ماكس الناقلة لمباريات كأس العالم 2018.

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