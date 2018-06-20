موعد مباريات كأس العالم اليوم الاربعاء 20/6/2018 والقنوات الناقلة للمباريات

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يشهد اليوم الأربعاء 20/6/2018 إقامة بعض مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي انطلقت بشكل رسمي في يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر ذاته مع العلم بأن بطولة كأس العالم سوف تستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم وهو موعد المباراة النهائية للبطولة، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم الأربعاء مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال أولاً ومن ثم مشاهدة مباراة السعودية والأوروغواي وفي ختام السهرة الرائعة سنكون مع مشاهدة مباراة إسبانيا وإيران، ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.



موعد مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال

يستعد المنتخب المغربي الشقيق لملاقاة نظيره منتخب البرتغال اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة المغرب والبرتغال تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة المغرب والبرتغال بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة المغرب والبرتغال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة المغرب والبرتغال سوف تكون منقولة أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة المغرب والبرتغال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

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موعد مباراة السعودية والأوروغواي في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة السعودية والأوروغواي

يستعد المنتخب السعودي لملاقاة نظيره منتخب الأوروغواي في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب روستوف أرينا في مدينة روستوف على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة السعودية والأوروغواي تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السعودية والأوروغواي عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السعودية والأوروغواي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة السعودية والأوروغواي سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة السعودية والأوروغواي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة إسبانيا وإيران في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيران

يستعد المنتخب الإسباني لملاقاة نظيره منتخب إيران في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة إسبانيا وإيران تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إسبانيا وإيران عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إسبانيا وإيران منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة إسبانيا وإيران سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة إسبانيا وإيران منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

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