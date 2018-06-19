موعد مباريات كأس العالم اليوم الثلاثاء 19/6/2018 والقنوات الناقلة للمباريات

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يشهد اليوم الثلاثاء 19/6/2018 إقامة بعض المباريات الأخرى عن الجولة الأولى إضافة إلى الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي انطلقت بشكل رسمي في يوم الخميس الماضي الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر ذاته مع العلم بأن بطولة كأس العالم سوف تستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم وهو موعد المباراة النهائية للبطولة، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم الثلاثاء مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة كولومبيا واليابان أولاً ومن ثم مشاهدة مباراة بولندا والسنغال وفي ختام السهرة الرائعة سنكون مع مشاهدة مباراة مصر وروسيا، ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.



موعد مباراة مصر وروسيا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا

يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة مستضيف البطولة منتخب روسيا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018، وتنطلق مباراة مصر وروسيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة مصر وروسيا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مصر وروسيا منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة مصر وروسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

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موعد مباراة كولومبيا واليابان في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة كولومبيا واليابان

يستعد المنتخب الكولومبي لملاقاة نظيره منتخب اليابان اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة كولومبيا واليابان تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة كولومبيا واليابان عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة كولومبيا واليابان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة كولومبيا واليابان سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة كولومبيا واليابان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة بولندا والسنغال في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة بولندا والسنغال

يستعد المنتخب البولندي لملاقاة نظيره منتخب السنغال في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة بولندا والسنغال تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرم، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة بولندا والسنغال عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بولندا والسنغال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة بولندا والسنغال سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة بولندا والسنغال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

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