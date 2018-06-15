موعد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة 15/6/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي إقامة بعض المباريات الأخرى عن الجولة من دور المجموعات من مونديال روسيا 2018 الذي انطلق بشكل رسمي في يوم أمس الخميس، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم الجمعة مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة مصر الأوروغواي أولاً ومن ثم مشاهدة مباراة المغرب وإيران قبل أن يأتي ختام السهرة الرائعة من خلال مشاهدة مباراة إسبانيا والبرتغال، ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.

موعد مباراة مصر والأوروجواي في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأوروجواي

يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة نظيره منتخب الأوروغواي في ظهر اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى ضمن فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة مصر والأوروغواي تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة مصر والأوروغواي عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة وأيضاً قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مصر والأوروغواي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى إضافة إلى المعلق المصري أحمد الطيب على القناة الصوتية الثانية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة مصر والأوروغواي سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

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موعد مباراة المغرب وايران في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وايران

يستعد المنتخب المغربي لملاقاة نظيره منتخب إيران في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية ضمن فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة المغرب وايران تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة المغرب وايران عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة المغرب وايران منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى إضافة إلى المعلق خالد الحدي على القناة الصوتية الثانية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة المغرب وايران سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 باللغة الفرنسية.

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرتغال

يستعد المنتخب الإسباني لملاقاة نظيره منتخب البرتغال في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية ضمن فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة إسبانيا والبرتغال تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إسبانيا والبرتغال عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إسبانيا والبرتغال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى إضافة إلى المعلق الليبي محمد بركات على القناة الصوتية الثانية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة إسبانيا والبرتغال سوف تكون منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

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