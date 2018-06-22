موعد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة 22/6/2018 والقنوات الناقلة للمباريات

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يشهد اليوم الجمعة 22/6/2018 إقامة بعض مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي انطلقت بشكل رسمي في يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر ذاته مع العلم بأن بطولة كأس العالم سوف تستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم وهو موعد المباراة النهائية للبطولة، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم الجمعة مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة البرازيل وكوستاريكا أولاً ومن ثم مشاهدة مباراة آيسلندا ونيجيريا وفي ختام السهرة الرائعة سنكون مع مشاهدة مباراة صربيا وسويسرا، ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.



موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوستاريكا

يستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره المنتخب الكوستاريكي اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة البرازيل وكوستاريكا تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة البرازيل وكوستاريكا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة البرازيل وكوستاريكا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة البرازيل وكوستاريكا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة البرازيل وكوستاريكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

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موعد مباراة أيسلندا ونيجيريا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة آيسلندا ونيجيريا

يستعد المنتخب الأيسلندي لملاقاة نظيره المنتخب النيجيري في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة أيسلندا ونيجيريا تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة أيسلندا ونيجيريا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أيسلندا ونيجيريا منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة أيسلندا ونيجيريا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة أيسلندا ونيجيريا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

موعد مباراة صربيا وسويسرا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة صربيا وسويسرا

يستعد المنتخب الصربي لملاقاة نظيره المنتخب السويسري في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة صربيا وسويسرا تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة صربيا وسويسرا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة صربيا وسويسرا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة صربيا وسويسرا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة صربيا وسويسرا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

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