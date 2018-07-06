موعد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة 6/7/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد مباريات كأس العالم اليوم، يشهد اليوم الجمعة 6/7/2018 إقامة مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي انطلقت بشكل رسمي في يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر ذاته مع العلم بأن بطولة كأس العالم سوف تستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم وهو موعد المباراة النهائية للبطولة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم الجمعة مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة فرنسا والأوروغواي أولاً، وفي ختام السهرة سوف نكون مع مشاهدة مباراة البرازيل وبلجيكا.

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موعد مباريات كأس العالم اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.

موعد مباراة فرنسا والأوروغواي

موعد مباريات كأس العالم اليوم، يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المنتخب الأوروغوياني اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر يوليو الحالي على ملعب نجني نوفجراد على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة فرنسا والأوروغواي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أن يتم نقل مباراة فرنسا والأوروغواي عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة فرنسا والأوروغواي سوف تكون منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا والأوروغواي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

موعد مباراة البرازيل وبلجيكا

موعد مباريات كأس العالم اليوم، يستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم السادس من شهر يوليو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة البرازيل وبلجيكا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أن يتم نقل مباراة البرازيل وبلجيكا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة البرازيل وبلجيكا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة البرازيل وبلجيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2018

قنوات بي ان ماكس واحدة من القنوات التي ستقوم بتغطية جميع مباريات كأس العالم، مونديال روسيا 2018، حيث ستقوم القنوات بتغطية المباريات مباشرة من أرض الملعب ونقلها للمشاهد عبر شاشاتها، ويمكنكم متابعة المباريات من خلال ضبط أجهزة التلفزيون الخاصة بكم على تردد قنوات بي ان ماكس الناقلة لمباريات كأس العالم 2018.

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