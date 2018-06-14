موعد مباريات كأس العالم اليوم الخميس 14/6/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

Advertisements

تنطلق اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي فعاليات مونديال روسيا 2018، والتي سوف تستمر على مدار شهر كامل تقريباً حتى اليوم الخامس عشر من شهر يونيو الحالي، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم الخميس مع وجبة دسمة نوعاً ما من خلال مشاهدة المباراة الافتتاحية للمونديال بين السعودية وروسيا، ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل بعض مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.

موعد مباراة السعودية وروسيا والقنوات الناقلة لمباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم 2018

يبدأ اليوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، وذلك من خلال انطلاق بطولة كأس العالم روسيا 2018 مع العلم بأن البداية سوف تكون اليوم الخميس مع المباراة الافتتاحية للمونديال، والتي سوف تجمع بين المنتخب الروسي مستضيف البطولة وبين نظيره المنتخب السعودي الشقيق على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وتنطلق مباراة السعودية وروسيا تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، أما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وروسيا فهي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، حيث ستكون مباراة السعودية وروسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD المفتوحة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة عبر كلاً من القناتين، كما ستكون مباراة السعودية وروسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى إضافة إلى المعلق المصري أحمد الطيب على القناة الصوتية الثانية عبر نفس القناة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة السعودية وروسيا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

Advertisements

إقرأ أيضاً:

موعد مباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم اليوم الخميس 14/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مصر والأوروجواي في كأس العالم الجمعة 15/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباريات المنتخبات العربية المشاركة في مونديال روسيا والقنوات الناقلة لكأس العالم

تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018

موعد مباراة المغرب وايران في كأس العالم الجمعة 15/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

تعرف على القوائم النهائية لجميع المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا 2018