موعد مباريات كأس العالم اليوم الخميس 21/6/2018 والقنوات الناقلة للمباريات

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يشهد اليوم الخميس 21/6/2018 إقامة بعض مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي انطلقت بشكل رسمي في يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر ذاته مع العلم بأن بطولة كأس العالم سوف تستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم وهو موعد المباراة النهائية للبطولة، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم الخميس مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة الدنمارك وأستراليا أولاً ومن ثم مشاهدة مباراة فرنسا وبيرو وفي ختام السهرة الرائعة سنكون مع مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا، ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.



موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا

يستعد المنتخب الأرجنتيني لملاقاة نظيره المنتخب الكرواتي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة الأرجنتين وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأرجنتين وكرواتيا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأرجنتين وكرواتيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة الأرجنتين وكرواتيا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة الأرجنتين وكرواتيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

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موعد مباراة فرنسا وبيرو في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبيرو

يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المنتخب البيروفي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة فرنسا وبيرو تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فرنسا وبيرو عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة فرنسا وبيرو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة فرنسا وبيرو سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا وبيرو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الدنمارك وأستراليا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة الدنمارك وأستراليا

يستعد المنتخب الدنماركي لملاقاة نظيره المنتخب الأسترالي اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة الدنمارك وأستراليا تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الدنمارك وأستراليا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الدنمارك وأستراليا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة الدنمارك وأستراليا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة الدنمارك وأستراليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

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