موعد مباريات كأس العالم اليوم الخميس 28/6/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد مباريات كأس العالم اليوم، يشهد اليوم الخميس 28/6/2018 إقامة بعض مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي انطلقت بشكل رسمي في يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر ذاته مع العلم بأن بطولة كأس العالم سوف تستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم وهو موعد المباراة النهائية للبطولة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم الخميس مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة كولومبيا والسنغال أولاً ومن ثم مشاهدة مباراة بولندا واليابان في التوقيت ذاته وفي ختام السهرة الرائعة سوف نكون أولاً مع مشاهدة مباراة تونس وبنما، وفي التوقيت ذاته أيضاً سوف نكون مع مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا.

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موعد مباريات كأس العالم اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.

موعد مباراة كولومبيا والسنغال

موعد مباريات كأس العالم اليوم، يستعد المنتخب الكولومبي لملاقاة نظيره المنتخب السنغالي اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة كولومبيا والسنغال تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أن يتم نقل مباراة كولومبيا والسنغال عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة كولومبيا والسنغال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

موعد مباراة بولندا واليابان

موعد مباريات كأس العالم اليوم، يستعد المنتخب البولندي لملاقاة نظيره المنتخب الياباني اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة بولندا واليابان تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أن يتم نقل مباراة بولندا واليابان عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا

موعد مباريات كأس العالم اليوم، يستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة إنجلترا وبلجيكا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أن يتم نقل مباراة إنجلترا وبلجيكا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة تونس وبنما

موعد مباريات كأس العالم اليوم، يستعد المنتخب التونسي لملاقاة نظيره المنتخب البنمي في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب موردوفيا أرينا على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة تونس وبنما تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أن يتم نقل مباراة تونس وبنما تحديداً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تونس وبنما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2018

قنوات بي ان ماكس واحدة من القنوات التي ستقوم بتغطية جميع مباريات كأس العالم، مونديال روسيا 2018، حيث ستقوم القنوات بتغطية المباريات مباشرة من أرض الملعب ونقلها للمشاهد عبر شاشاتها، ويمكنكم متابعة المباريات من خلال ضبط أجهزة التلفزيون الخاصة بكم على تردد قنوات بي ان ماكس الناقلة لمباريات كأس العالم 2018.

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