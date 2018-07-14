موعد مباريات كأس العالم اليوم السبت 14/7/2018 والقنوات الناقلة لها

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موعد مباريات كأس العالم اليوم، يشهد اليوم السبت 14/7/2018 إقامة مباراة تحديد كلاً من المركز الثالث إضافة إلى المركز الرابع في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي انطلقت بشكل رسمي في يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر ذاته مع العلم بأن بطولة كأس العالم سوف تستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم وهو موعد المباراة النهائية للبطولة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم السبت مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة إنجلترا وبلجيكا في مباراة تحديد المركز الثالث والمركز الرابع من عمر المونديال.

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موعد مباريات كأس العالم اليوم

ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.

موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا

موعد مباريات كأس العالم اليوم، يستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي اليوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والمركز الرابع في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة إنجلترا وبلجيكا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أن يتم نقل مباراة إنجلترا وبلجيكا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة إنجلترا وبلجيكا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، وأيضاً سوف تكون مباراة إنجلترا وبلجيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة إنجلترا وبلجيكا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة إنجلترا وبلجيكا سوف تكون منقولة عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة إنجلترا وبلجيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2018

قنوات بي ان ماكس واحدة من القنوات التي ستقوم بتغطية جميع مباريات كأس العالم، مونديال روسيا 2018، حيث ستقوم القنوات بتغطية المباريات مباشرة من أرض الملعب ونقلها للمشاهد عبر شاشاتها، ويمكنكم متابعة المباريات من خلال ضبط أجهزة التلفزيون الخاصة بكم على تردد قنوات بي ان ماكس الناقلة لمباريات كأس العالم 2018.

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