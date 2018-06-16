موعد مباريات كأس العالم اليوم السبت 16/6/2018 والقنوات الناقلة للمباريات

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يشهد اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر يونيو الحالي إقامة بعض المباريات الأخرى عن الجولة من دور المجموعات من مونديال روسيا 2018 الذي انطلق بشكل رسمي في يوم الخميس الماضي الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر ذاته، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم السبت مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا أولاً ومن ثم مشاهدة مباراة الأرجنتين وآيسلندا إضافة إلى مشاهدة مباراة بيرو والدنمارك قبل أن يأتي ختام السهرة الرائعة من خلال مشاهدة مباراة كرواتيا ونيجيريا، ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.

موعد مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأستراليا

يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره منتخب أستراليا اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة فرنسا وأستراليا تحديداً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فرنسا وأستراليا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة فرنسا وأستراليا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة فرنسا وأستراليا سوف تكون منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا وأستراليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K عالية الجودة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

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موعد مباراة الأرجنتين وآيسلندا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وآيسلندا

يستعد المنتخب الأرجنتيني لملاقاة نظيره منتخب آيسلندا اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر يونيو الحالي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة الأرجنتين وآيسلندا تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأرجنتين وآيسلندا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأرجنتين وآيسلندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة الأرجنتين وآيسلندا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة الأرجنتين وآيسلندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

موعد مباراة بيرو والدنمارك في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة بيرو والدنمارك

يستعد المنتخب البيروفي لملاقاة نظيره منتخب الدنمارك في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة بيرو والدنمارك تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة بيرو والدنمارك عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيرو والدنمارك منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة بيرو والدنمارك سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة بيرو والدنمارك منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K عالية الجودة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة كرواتيا ونيجيريا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة كرواتيا ونيجيريا

يستعد المنتخب الكرواتي لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السادس عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة كرواتيا ونيجيريا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة كرواتيا ونيجيريا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة كرواتيا ونيجيريا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة كرواتيا ونيجيريا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة كرواتيا ونيجيريا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K عالية الجودة المشفرة، فيما سيكون المعلق نوفل الباشي هو معلق المباراة.

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