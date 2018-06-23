موعد مباريات كأس العالم اليوم السبت 23/6/2018 والقنوات الناقلة للمباريات

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يشهد اليوم السبت 23/6/2018 إقامة بعض مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم روسيا 2018 التي انطلقت بشكل رسمي في يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من الشهر ذاته مع العلم بأن بطولة كأس العالم سوف تستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم وهو موعد المباراة النهائية للبطولة، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات كأس العالم بشكل كامل ويومي منذ المباراة الإفتتاحية وحتى يحين موعد المباراة النهائية، علماً بأن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم السبت مع وجبة دسمة بدون أدنى شك وذلك من خلال مشاهدة مباراة تونس وبلجيكا أولاً ومن ثم مشاهدة مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية وفي ختام السهرة الرائعة سنكون مع مشاهدة مباراة ألمانيا والسويد، ونُلفت سيادتكم أيضاً إلى أن جميع مباريات مونديال روسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك من خلال إما قنوات بي إن ماكس سبورت المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو على القمر الصناعي عرب سات، أو إما من خلال قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات مع العلم بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أيضاً نقل 22 مباراة من مباريات كأس العالم عبر القناة المفتوحة الخاصة بها حرصاً على إرضاء المشاهد في الوطن العربي.



موعد مباراة تونس وبلجيكا في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة تونس وبلجيكا

يستعد المنتخب التونسي لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي اليوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة تونس وبلجيكا تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة تونس وبلجيكا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تونس وبلجيكا منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة تونس وبلجيكا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة تونس وبلجيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

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موعد مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة المكسيك وكوريا الجنوبية

يستعد المنتخب المكسيكي لملاقاة نظيره المنتخب الكوري الجنوبي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب روستوف أرينا في مدينة روستوف على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية سوف تكون منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة ألمانيا والسويد في كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والسويد

يستعد المنتخب الألماني لملاقاة نظيره المنتخب السويدي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب فيشت في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة ألمانيا والسويد تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة ألمانيا والسويد عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ألمانيا والسويد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة ألمانيا والسويد سوف تكون منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة ألمانيا والسويد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

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