الزمالك يُعلن رسمياً عن أولى صفقاته في الميركاتو الحالي

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أعلن نادي الزمالك رسمياً في صباح اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي عن أولى صفقاته المدوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما استمرت عملية المفاوضات طوال الأيام القليلة الماضية من أجل حسم الصفقة.

حيث أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع صانع الألعاب الواعد إبراهيم حسن قادماً من صفوف نادي الإسماعيلي، وذلك في أولى صفقات أبناء القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي الحالي في إطار سعي إدارة النادي الأبيض لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاقة الموسم القادم.

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وقام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بتقديم اللاعب بشكل رسمي في صباح اليوم إلى جماهير نادي الزمالك عبر الموقع الرسمي للنادي، علماً بأن جلسة توقيع اللاعب على عقد انتقاله إلى نادي الزمالك قد شهدت أيضاً حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إضافة إلى إسماعيل يوسف وهاني زادة أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً وأيضاً أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي سابقاً.

وفي سياق الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة بنجاح، أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من خلال حديثه للموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب الواعد إبراهيم حسن قد وقع على عقد انضمامه إلى نادي الزمالك منذ شهر أغسطس من العام الماضي 2017م.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المستشار مرتضى منصور على أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر حينها أن تبقى كافة الأمور سرية، وذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي مع مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان احتراماً لهم.

وعن اللاعب إبراهيم حسن، أكد المستشار مرتضى منصور أن إبراهيم حسن يُعتبر لاعباً مميزاً للغاية وسوف يكون إضافة جيدة للغاية لفريق الزمالك في الموسم المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نادي الزمالك كان في حاجة ماسة للتعاقد مع لاعب يمتلك هذه الإمكانيات الفنية العالية، وخاصة لآنه يُعتبر أفضل لاعب يتواجد في الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي في مركزه.

وفي ختام تصريحاته تمنى المستشار مرتضى منصور أن يُساهم اللاعب إبراهيم حسن في فوز فريق الزمالك في الألقاب انطلاقاً من الموسم القادم من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء، موجهاً الشكر في الوقت ذاته إلى كافة أعضاء مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بسبب التعاون طوال الأيام الماضية من أجل إنهاء الصفقة بنجاح.

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