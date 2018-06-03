تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من البرازيل وإسبانيا والسعودية في مباريات اليوم الودية تحضيراً للمونديال

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يشهد اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي إقامة العديد من المباريات الودية الدولية، وذلك في إطار تحضيرات العديد من المنتخبات استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل الذي سوف ينطلق بعد أقل من أسبوعين فقط من الآن.

والبداية مع منتخب البرازيل الذي يواجه في عصر اليوم الأحد نظيره منتخب كرواتيا على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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ومن المتوقع أن يقوم البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الودية الدولية:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو / تياغو سيلفا / جواو ميراندا / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فيرناندينيو / فيليبي كوتينيو / ويليان / ريناتو أغوستو.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً يستقبل منتخب إسبانيا نظيره منتخب سويسرا على ملعب سيراميكا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني للمنتخب الإسباني بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الودية الدولية:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / جيرارد بيكيه / ناتشو مونريال / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أندريس إنييستا / ديفيد سيلفا / كوكي / تياغو ألكانتارا.

خط الهجوم: دييغو كوستا.

وفي آخر المباريات الهامة يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب بيرو على ملعب سانت جالين على أرض دولة سويسرا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الودية الدولية:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

خط الدفاع: محمد البريك / معتز هوساوي / أسامة هوساوي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبد الملك الخيبري / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / نواف العابد / سلمان الفرج.

خط الهجوم: فهد المولد.

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