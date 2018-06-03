عرض سعودي خيالي لضم لاعب الأهلي الصيف الحالي.. تعرف على التفاصيل

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي عن استعداد أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين لتقديم عرض خيالي إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث أشارت المصادر إلى أن نادي النصر السعودي يرغب بشدة في التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم وهداف فريق الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وخاصة في ظل تألقه بشكل ملفت للغاية رفقة المارد الأحمر في الموسم المنصرم سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإفريقي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة نادي النصر السعودي مستعد لكي يدفع مبلغ 3 مليون و500 ألف دولار أي ما يُعادل مبلغ 70 مليون جنيه مصري تقريباً للنادي الأهلي، وذلك من أجل التخلي عن خدمات المهاجم المغربي وليد أزارو قبل انطلاقة الموسم القادم.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة نادي النصر السعودي سوف يواصل ضغطه في الأيام القليلة القادمة على مجلس إدارة النادي الأهلي وحتى على اللاعب المغربي نفسه، وذلك عن طريق المغريات المادية من أجل حسم الصفقة نظراً لرغبة النادي السعودي في العودة من جديد للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

ومن جانبها لا تزال لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حائرة للغاية في حالة وصول ذلك العرض بشكل رسمي من طرف نادي النصر السعودي، وخاصة وأن التفريط في خدمات المهاجم المغربي وليد أزارو سوف يكون صعباً للغاية في ظل حاجة المارد الأحمر لخدماته في الموسم القادم للمنافسة على مختلف الجبهات وخاصة مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أما اللاعب المغربي وليد أزارو المتواجد حالياً في دولة المغرب من أجل قضاء عطلته الصيفية، ربما قد يكون عاملاً حاسماً في هذه الصفقة سواء من خلال الرفض أو الموافقة، وخاصة وأن عرض نادي النصر السعودي يُعتبر مغرياً للغاية بالنسبة له ولن يأتي له مثله في السنوات القادمة، علماً بأن المغربي وليد أزارو يعيش في الوقت الحالي حالة نفسية سيئة نوعاً ما بعدما تم استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب المغربي التي سوف تُشارك في مونديال روسيا المقبل.

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