أزمة آل الشيخ والخطيب تصل إلى النائب العام المصري

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لا يزال المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي يُحارب النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب بشكل شرس للغاية يوماً بعد آخر منذ اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

وقد شهد اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي قيام المستشار تركي آل الشيخ بتكليف المحامي الدولي الدكتور محمد حمودة بتقديم بلاغ إلى النائب العام المصري ضد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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ومن جانبه أكد المحامي الدولي الدكتور محمد حمودة الوكيل القانوني للمستشار تركي آل الشيخ اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه سوف يتم تقديم بلاغاً إلى النائب العام المصري من طرف المستشار تركي آل الشيخ لعدة أسباب، وهي:

أولاً: معرفة أوجه صرف مبلغ 260 مليون جنيه مصري قام المستشار تركي آل الشيخ بإعطائها إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من أجل تنمية ورفع مستوى النادي الأهلي، إلا أن كل هذه الأموال قد تم صرفها في غير محلها.

ثانياً: اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من قام بالتعدي على شخص المستشار تركي آل الشيخ عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

ثالثاً: مقاضاة بعض المواقع الإخبارية التي قامت بنشر مقالات صحفية تحمل الإساءة إلى شخص المستشار تركي آل الشيخ.

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