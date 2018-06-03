زيدان يتلقى ضربة موجعة من الاتحاد الفرنسي بعد رحيله عن ريال مدريد

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تلقى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني سابقاً اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي ضربة موجعة للغاية من طرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وذلك بخصوص إمكانية توليه منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي عقب نهاية مونديال روسيا المقبل مباشرة.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد وتحديداً لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، أكد الفرنسي نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه لا يوجد أي مجال على الإطلاق لرحيل الفرنسي ديدييه ديشان عن منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي قبل نهاية عقده أي في صيف عام 2020م.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى أن كل الأنباء التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام والصحف العالمية في الأيام القليلة الماضية حول اقتراب الفرنسي زين الدين زيدان من تولي منصب المدير الفني لمنتخب الديوك، لا دخل للاتحاد الفرنسي لكرة القدم بها على الإطلاق.

وعن الفرنسي زين الدين زيدان شدد نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على أن الفرنسي زيدان لديه أسلوب مميز للغاية في التدريب، وهو الأمر الذي لا يُمكن أن يختلف عليه أي أحد على الإطلاق في مختلف أنحاء العالم وخاصة في ظل النتائج المثالية التي يُحققها إضافة إلى حب الجماهير له.

وفي ختام تصريحاته أكد نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دائماً يحترم عقوده التي يقوم بإبرامِها مع الآخرين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد وضع خطة محكمة مع المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان من أجل تطوير المنتخب الفرنسي حتى موعد مونديال قطر 2022م، وهو الأمر الذي لا يُمكن التراجع عنه تحت أي ظرف من الظروف في السنوات القادمة حتى ذلك الموعد.

وبناءً على هذه التصريحات من طرف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بات الجميع متأكداً الآن أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سوف يبحث عن العروض القادمة له من مختلف الأندية الأوروبية قبل انطلاقة الموسم القادم، أو ربما قد يأخذ المدرب الفرنسي العبقري عطلة طوال الموسم المقبل من التدريب مثلما فعل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي في الموسم المنصرم.

وعلى الرغم من العديد من الأنباء التي أكدت في الأيام القليلة الماضية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة إضافة إلى اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي به أيضاً، إلا أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يبقى هو وحده من يعلم وجهته القادمة في عالم التدريب.

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