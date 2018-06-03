رئيس نادي نجوم المستقبل يفتح النار على إبراهيم حسن بعد توقيعه للزمالك

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قام المهندس محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي بشن هجوماً حاداً على اللاعب إبراهيم حسن، وذلك بعدما أعلن نادي الزمالك في صباح اليوم عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب قادماً من صفوف نادي الإسماعيلي في أولى صفقات القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد وتحديداً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أكد المهندس محمد الطويلة أن عقد انضمام اللاعب إبراهيم حسن إلى صفوف نادي الزمالك يُعتبر باطلاً وغير قانونياً على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المهندس محمد الطويلة على أن هناك عقداً مشتركاً بين كلاً من نادي نجوم المستقبل وبين نادي الإسماعيلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك العقد لا يسمح لنادي الإسماعيلي ببيع اللاعب إبراهيم حسن إلى صفوف أي نادي آخر إلا بعد الحصول على الموافقة من طرف نادي نجوم المستقبل.

وفي السياق ذاته أيضاً أشار المهندس محمد الطويلة إلى أن ظهور اللاعب إبراهيم حسن في صباح اليوم مرتدياً قميص نادي الزمالك بعد توقيعه على عقد انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء، سوف يؤدي إلى توقيع غرامة مالية على اللاعب تصل قيمتها إلى مبلغ 500 ألف دولار بحسب ما ينص عليه العقد بين كلاً من نادي نجوم المستقبل وبين نادي الإسماعيلي.

وفي ختام تصريحاته شدد المهندس محمد الطويلة على أن الغرامة نفسها سوف يتم توقيعها على نادي الإسماعيلي أيضاً في حالة أعلن الأخير عن إتمام الصفقة بشكل رسمي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم يكن يتوقع ذلك التصرف من طرف مجلس إدارة نادي الزمالك نظراً لعلمهم بكافة تفاصيل العقد بين كلاً نادي نجوم المستقبل وبين النادي الإسماعيلي.

وتأتي هذه التصريحات من طرف المهندس محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل، بناءً على إعلان نادي الزمالك بشكل رسمي في صباح اليوم الأحد عن تعاقده مع اللاعب إبراهيم حسن قادماً من صفوف نادي الإسماعيلي لمدة 4 سنوات قادمة.

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