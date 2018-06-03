النجم الساحلي يقترب رسمياً من تعيين البدري كمديراً فنياً له

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية تونسية اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي أن نادي النجم الساحلي التونسي بات على مشارف الإعلان بشكل رسمي عن تولي الكابتن حسام البدري منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي في الأيام القليلة القادمة.

حيث أشارت التقارير إلى أن المفاوضات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية بين كلاً من مجلس إدارة نادي النجم الساحلي وبين الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لفريق الأهلي، وخاصة بعدما وافق مجلس إدارة نادي النجم الساحلي تقريباً على كافة مطالب الكابتن حسام البدري.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري سوف يصل إلى مدينة سوسة التونسية في الأيام القليلة القادمة، وذلك من أجل عقد جلسة أخيرة حاسمة مع مجلس إدارة نادي النجم الساحلي، ومن ثم التوقيع بشكل رسمي على العقود بين الطرفين قبل أن يتم تقديم الكابتن حسام البدري إلى مختلف وسائل الإعلام التونسية وأيضاً لجماهير نادي النجم الساحلي.

ويُعتبر تعيين الكابتن حسام البدري كمديراً فنياً لفريق النجم الساحلي بمثابة نقلة نوعية كبيرة للفريق الساحلي، وخاصة بعد الموسم المنصرم الكارثي الذي عاشه فريق النجم الساحلي على جميع المستويات، مما دفع مجلس إدارة نادي النجم الساحلي إلى إقالة الجزائري خير الدين مضوي من منصب المدير الفني للفريق الساحلي عقب نهاية الموسم مباشرة.

وكانت المفاوضات قد بدأت بين نادي النجم الساحلي وبين الكابتن حسام البدري منذ عدة أيام ماضية، وذلك من خلال إرسال النادي التونسي مندوباً عنه إلى العاصمة المصرية القاهرة لكي يتفاوض بشكل جدي مع الكابتن حسام البدري حول كافة تفاصيل العقد بين الطرفين.

ويأمل مجلس إدارة نادي النجم الساحلي أن ينجح الكابتن حسام البدري مع الفريق التونسي مثلما كان ناجحاً بإمتياز في فترتين سابقتين مع النادي الأهلي المصري، علماً بأن أبرز أهداف فريق النجم الساحلي في الموسم القادم سوف تكون هي المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا بكل قوة، إضافة إلى لقب الدوري التونسي وأيضاً لقب كأس تونس.

إقرأ أيضاً: رئيس نادي نجوم المستقبل يفتح النار على إبراهيم حسن بعد توقيعه للزمالك