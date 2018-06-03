تعرف على قائمة منتخب نيجيريا النهائية المشاركة في مونديال روسيا المقبل

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أعلن الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري الأول لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي عن القائمة النهائية لمنتخب نيجيريا، والتي سوف تُشارك بدورها في مونديال روسيا المقبل بعد أقل من أسبوعين فقط من الآن.

ويتواجد منتخب نيجيريا في مجموعة معقدة للغاية في مونديال روسيا المقبل، وهي المجموعة الرابعة التي تضم كلاً منتخب الأرجنتين إضافة إلى منتخب كرواتيا وأيضاً منتخب أيسلندا، علماً بأن منتخب نيجيريا سوف يبدأ مشواره في المونديال من خلال مواجهة منتخب كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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وفي الجولة الثانية سوف يواجه نظيره منتخب أيسلندا، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالمواجهة الأصعب من خلال مواجهة منتخب الأرجنتين في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول.

وقد جاءت قائمة منتخب نيجيريا النهائية التي سوف تُشارك في مونديال روسيا المقبل على النحو التالي:

حراسة المرمى: اكيتشوكو / دانييل آكبي / فرانسيس اوزوهو.

خط الدفاع: ويليام تروست / ليون بالوجن / كينيث أوميرو / بريان إيدو / تشيد / عبد الله شيهو / الدرسون / تايرون / ستيفن إيزي.

خط الوسط: جون أوبي ميكيل / أوجيني أونازي / جون اوجو / ويلفريد نديدي / ايتيبو / جويل أوبي / فيكتور موزيس / أليكس ايوبي.

خط الهجوم: أوديون إيجالو / أحمد موسى / كلتشي / سيميون نوانكو.

ولم تشهد قائمة المنتخب النيجيري أي مفاجآت على الإطلاق، إلا غياب لاعب واحد فقط وهو جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي المصري الذي تم استبعاده من القائمة بسبب وجهة نظر فنية من الجهاز الفني للمنتخب النيجيري، كما غاب أيضاً عن القائمة المهاجم موسيس سيمون لاعب نادي جينت البلجيكي بسبب الإصابة.

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