المنتخب الوطني يواصل تحضيراته استعداداً لآخر مبارياته الودية قبل المونديال

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يواصل المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم تحضيراته اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وذلك استعداداً لخوض آخر مبارياته الودية الدولية قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

ومن المقرر أن يتدرب عناصر المنتخب الوطني المصري انطلاقاً من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل على فترتين، على أن تتوجه بعثة أحفاد الفراعنة في يوم الثلاثاء إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك من أجل مواجهة منتخب بلجيكا في مساء يوم الأربعاء القادم الموافق لليوم السادس من عمر الشهر الحالي.

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وتُعتبر هذه المباراة هي آخر مباراة للمنتخب الوطني المصري في إطار تحضيراته من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المنتخب الوطني المصري قد خاض حتى هذه اللحظة أربع مباريات تحضيراً في المونديال سواء في معسكره الأول أو في معسكره الحالي الختامي.

ولم يعرف المنتخب الوطني المصري طعم الفوز على الإطلاق في أي مباراة طوال فترة تحضيراته للمونديال، حيث تعرض للخسارة في مباراتين على يد كلاً من منتخب البرتغال ومن ثم على يد منتخب اليونان، قبل أن يكتفي بنتيجة التعادل في مباراتين وذلك أمام كلاً من منتخب الكويت ومن ثم أمام منتخب كولومبيا.

ويتواجد المنتخب الوطني المصري في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من المنتخب السعودي الشقيق إضافة إلى منتخب روسيا مستضيف البطولة وأيضاً منتخب الأوروغواي، علماً بأن المنتخب الوطني المصري سوف يبدأ مشواره في المونديال من خلال مواجهة نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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