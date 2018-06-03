منتخب روسيا يكشف عن قائمته النهائية المشاركة في المونديال

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كشف الروسي ستانيسلاف المدير الفني للمنتخب الروسي الأول لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي عن القائمة النهائية لمنتخب بلاده روسيا، والتي سوف تُشارك في مونديال روسيا المقبل الذي سينطلق بعد أقل من أسبوعين فقط من الآن.

ويتواجد المنتخب الروسي مستضيف المونديال على أرضه في المجموعة الأولى، وذلك بجوار كلاً من المنتخب الوطني المصري إضافة إلى المنتخب السعودي الشقيق وأيضاً منتخب الأوروغواي.

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ويبدأ منتخب روسيا مشواره في المونديال من خلال مواجهة نظيره منتخب السعودية في المباراة الافتتاحية للمونديال، قبل أن يواجه نظيره المنتخب الوطني المصري في الجولة الثانية من دور المجموعات، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات من خلال مواجهة منتخب الأوروغواي في الجولة الثالثة.

وقد جاءت قائمة منتخب روسيا النهائية التي سوف تُشارك في مونديال روسيا المقبل على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيجور / غابولوف / أندريه.

خط الدفاع: فيدور / جرانات / سيرجي / إيليا / أندريه / إيجور / ماريو فرنانديز.

خط الوسط: يوري / أنطون / ألكسندر جولوفين / آلان / ألكسندر اروكين / يوري زيركوف / رومان / دالير / ساميدوف / دينيس تشيرشيف.

خط الهجوم: أرتيم / أليكسي / فيدور سمولوف.

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