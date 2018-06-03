البرازيل تتغلب ودياً على كرواتيا بأقدام العائد نيمار تحضيراً للمونديال

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حقق منتخب البرازيل فوزاً صعباً على حساب نظيره منتخب كرواتيا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب البرازيل في المباراة كلاً من النجم نيمار جونيور العائد من الإصابة في الدقيقة التاسعة والستين، إضافة إلى روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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وجاءت هذه المباراة في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن منتخب البرازيل يتواجد في المجموعة الخامسة في مونديال روسيا المقبل، فيما يتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة الرابعة في المونديال.

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