مدرب أرسنال السابق يُثير الجدل حول إمكانية خلافته زيدان في ريال مدريد

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أثار الفرنسي المخضرم أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي سابقاً اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي الجدل حول إمكانية تدريبه فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك خلفاً للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي استقال من منصبه بشكل مفاجئ للغاية عقب فوز الفريق الملكي مباشرة بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد لإحدى الصحف الفرنسية، أكد المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر أنه لم يحسم بعد مستقبله في عالم التدريب، وخاصة بعدما قضى 22 عاماً كمدرباً لفريق أرسنال وهي الحقبة التي انتهت مع نهاية الموسم المنصرم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر إلى أنه سوف يحسم مصيره في عالم التدريب خلال الأسبوعين القادمين كحد أقصى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يحتاج في الوقت الحالي إلى الراحة فقط لا غير بعد مشواره الطويل رفقة نادي أرسنال.

وتأتي هذه التصريحات من طرف المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر في ظل العديد من الأنباء التي وردت في مختلف وسائل الإعلام والصحف العالمية، والتي رشحته لكي يتولى تدريب فريق ريال مدريد انطلاقاً من الموسم المقبل خلفاً للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وعلى الرغم من المواسم السيئة للغاية التي عاشتها جماهير نادي أرسنال رفقة المدرب الفرنسي أرسين فينغر في معظم فترات حقبته مع النادي اللندني، إلا أن جماهير نادي ريال مدريد تثق جيداً في عقلية المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر وخاصة في ظل الخبرة التدريبية الكبيرة التي يمتلكها المدرب الفرنسي.

ولا شك أنه في حالة تولي المدرب الفرنسي أرسين فينجر تدريب فريق ريال مدريد، سوف تكون الإمكانيات البشرية والفنية المتوفرة له على أرض الملعب مختلفة تماماً عما كان عليه الحال رفقة فريق ارسنال في السنوات العشرة الماضية.

ولا تُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُحاول فيها نادي ريال مدريد التعاقد مع المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر، حيث سبق وأن حاول النادي الملكي فعل ذلك في 3 مناسبات سابقة وذلك في أعوام 2004 و2006 وأيضاً 2009، إلا أن المدرب الفرنسي أرسين فينغر كان يرفض حينها كل العروض المقدمة له بسبب ولائه الكبير لنادي أرسنال.

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