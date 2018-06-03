أحمد ناجي يُهاجم الإعلام المصري ويؤكد “منتخب مصر عالمي” قبل المونديال

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حرص الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم على شن هجوماً حاداً اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي على وسائل الإعلام المصرية، وذلك بسبب الانتقادات الحادة التي يتم توجيهُها إلى المنتخب الوطني المصري في الآونة الأخيرة وتحديداً قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد وتحديداً عبر إذاعة “الشباب والرياضة”، أكد الكابتن أحمد ناجي أن السبب الرئيسي وراء استياء الجماهير المصرية من المنتخب الوطني المصري قبل مونديال روسيا المقبل، هي وسائل الإعلام المصرية والتي تُهاجم دائماً مستوى وأداء المنتخب الوطني المصري بشكل مستمر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد ناجي على أن المنتخب الوطني المصري يُقدم أدائاً مثالياً للغاية في كل مبارياته الودية التي يخوضها تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بالرغم من عدم نجاحه في تحقيق الانتصار في هذه المباريات.

كما دافع أيضاً الكابتن أحمد ناجي في تصريحاته عن كل أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنتخب الوطني المصري قبل تولي الجهاز الفني الحالي لم ينجح في التأهل إلى بطولة كأس أمم أفريقيا في 3 مناسبات على التوالي، كما لم ينجح أيضاً في التأهل إلى بطولة كأس العالم منذ 28 عاماً.

وفي السياق ذاته أيضاً أكد الكابتن أحمد ناجي أن المنتخب الوطني المصري كان يمتلك أجيالاً عظيمة طوال السنوات الماضية، ولكنها لم تكن تقوم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بالشكل الصحيح، وهو الأمر الذي بات معكوساً في الجيل الحالي للمنتخب المصري مما ساهم في تحقيق النجاحات على جميع المستويات.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن أحمد ناجي على أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري لا يلتفت تماماً إلى جميع الانتقادات التي يتعرض لها طوال الفترة الماضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل الإحصائيات تُشير فقط إلى أن المنتخب الوطني المصري بات منتخباً عالمياً قبل مشاركته في مونديال روسيا المقبل.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الكابتن أحمد ناجي بناءً على الانتقادات الحادة التي تعرض لها المنتخب الوطني المصري وخاصة الجهاز الفني بعد فشل المنتخب المصري في تحقيق أي فوز على الإطلاق طوال فترة الإعداد الخاصة به تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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