حالة من التفاؤل في الشارع المصري بسبب رسالة جديدة من “صلاح” قبل المونديال

Advertisements

بات هناك حالة كبيرة من التفاؤل في الشارع المصري بأكمله قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل، وذلك بسبب الرسالة الجديدة التي بعث بها اللاعب محمد صلاح اليوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي إلى كل عشاقه ومحبيه.

حيث قام محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وفي هذه الصورة ظهر محمد صلاح وهو يتمرن في إحدى صالات الألعاب الرياضية في مدينة فالنسيا الإسبانية، كما علق أيضاً على الصورة قائلاً: “مشاعر جيدة”.

Advertisements

وبناءً على هذه الصورة أشار محمد صلاح إلى أنه بات قريباً للغاية من العودة من جديد إلى الملاعب، وذلك بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها في مفصل الكتف في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا حينما كان مشاركاً مع فريقه ليفربول ضد فريق ريال مدريد الإسباني.

وعلى الرغم من إشارة محمد صلاح إلى أنه بات قريباً للعودة من جديد إلى الملاعب، إلا أن العديد من التقارير العالمية تؤكد أن محمد صلاح لن يتمكن من المشاركة في المباراة الأولى رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل والتي سوف تكون ضد منتخب الأوروغواي.

إقرأ أيضاً: أحمد ناجي يُهاجم الإعلام المصري ويؤكد “منتخب مصر عالمي” قبل المونديال