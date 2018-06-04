تعرف على القائمة النهائية للمنتخب السعودي في مونديال روسيا المقبل

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أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر يونيو الحالي عن القائمة النهائية للأخضر السعودي، والتي سوف تُشارك في مونديال روسيا المقبل بعد أقل من أسبوعين فقط من الآن.

وشهدت قائمة المنتخب السعودي النهائية مفاجآت بالجملة، ولعل أبرزها كان استبعاد النجم نواف العابد الذي يُعتبر واحداً من أبرز لاعبي الجيل الحالي في كرة القدم السعودية، كما تم استبعاد أيضاً كلاً من سعيد المولد إضافة إلى محمد جحفلي وأيضاً محمد الكويكبي وأخيراً عساف القرني.

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وقد جاءت قائمة المنتخب السعودي النهائية المشاركة في مونديال روسيا المقبل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم / عبد الله المعيوف / محمد العويس.

خط الدفاع: منصور الحربي / ياسر الشهراني / أسامة هوساوي / عمر هوساوي / معتز هوساوي / علي البليهي / محمد البريك.

خط الوسط: عبدالله عطيف / سلمان الفرج / محمد كنو / عبد الملك الخيبري / حسين المقهوي / عبدالله الخيبري / هتان باهبري / سالم الدوسري / تيسير الجاسم / يحيى الشهري.

خط الهجوم: فهد المولد / مهند عسيري / محمد السهلاوي.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من المنتخب الوطني المصري إضافة إلى منتخب الأوروغواي وأيضاً منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه ووسط جماهيره.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في مونديال روسيا المقبل من خلال مواجهة منتخب روسيا في المباراة الافتتاحية للمونديال ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يواجه نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الثانية، على أن يختتم الأخضر السعودي مشواره في الدور الأول من خلال مواجهة المنتخب الوطني المصري في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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