تعرف على القوائم النهائية لجميع المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا 2018

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شهد اليوم الإثنين الموافق لليوم الرابع من شهر يونيو الحالي إعلان جميع المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا المقبل عن القائمة النهائية لها التي سوف تكون حاضرة على الأراضي الروسية، علماً بأن مونديال روسيا المقبل سوف ينطلق تحديداً في يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي وحتى اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم القائمة النهائية لجميع المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن بطولة كأس العالم يُشارك بها 32 منتخباً على أن تتكون القائمة النهائية لكل منتخب من 23 لاعباً فقط لا غير، وقبل عرض القائمة النهائية لجميع المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا نستعرض لكم أولاً المجموعات من الأولى إلى الثامنة في مونديال روسيا المقبل:

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المجموعة الأولى: منتخب روسيا / منتخب الأوروغواي / منتخب مصر / منتخب السعودية.

المجموعة الثانية: منتخب اسبانيا / منتخب البرتغال / منتخب المغرب / منتخب إيران.

المجموعة الثالثة: منتخب فرنسا / منتخب بيرو / منتخب الدنمارك / منتخب استراليا.

المجموعة الرابعة: منتخب الأرجنتين / منتخب كرواتيا / منتخب أيسلندا / منتخب نيجيريا.

المجموعة الخامسة: منتخب البرازيل / منتخب سويسرا / منتخب صربيا / منتخب كوستاريكا.

المجموعة السادسة: منتخب ألمانيا / منتخب السويد / منتخب المكسيك / منتخب كوريا الجنوبية.

المجموعة السابعة: منتخب انجلترا / منتخب بلجيكا / منتخب تونس / منتخب بنما.

المجموعة الثامنة: منتخب بولندا / منتخب السنغال / منتخب اليابان / منتخب كولومبيا.

القائمة النهائية لمنتخب روسيا في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: إيجور / غابولوف / أندريه.

خط الدفاع: فيدور / جرانات / سيرجي / إيليا / أندريه / إيجور / ماريو فرنانديز.

خط الوسط: يوري / أنطون / ألكسندر جولوفين / آلان / ألكسندر اروكين / يوري زيركوف / رومان / دالير / ساميدوف / دينيس تشيرشيف.

خط الهجوم: أرتيم / أليكسي / فيدور سمولوف.

المدير الفني: الروسي ستانيسلاف.

القائمة النهائية لمنتخب الأوروغواي في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا / مارتن سيلفا / مارتن كامبانيا.

خط الدفاع: دييجو جودين / ماريا خيمينيز / سيباستيان كواتس / ماكسيمليانو بيريرا / جاستون سيلفا / مارتن كاسيريس / فاريلا.

خط الوسط: نانديز / لوكاس / ماتياس فيسينو / رودريجو بنتانكيور / كارلوس سانشيز / كريستيان رودريغيز / دييغو لاكسالت / جيورجيان / جوناثان / جوميز.

خط الهجوم: لويس سواريز / إدينسون كافاني / كريس ستواني.

المدير الفني: الأوروغوياني أوسكار واشنطن تاباريز.

القائمة النهائية للمنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: ياسر المسيليم / عبد الله المعيوف / محمد العويس.

خط الدفاع: منصور الحربي / ياسر الشهراني / أسامة هوساوي / معتز هوساوي / عمر هوساوي / علي البليهي / محمد البريك.

خط الوسط: عبدالله عطيف / سلمان الفرج / محمد كنو / عبد الملك الخيبري / حسين المقهوي / عبدالله الخيبري / هتان باهبري / سالم الدوسري / تيسير الجاسم / يحيى الشهري.

خط الهجوم: فهد المولد / مهند عسيري / محمد السهلاوي.

المدير الفني: الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

القائمة النهائية للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: عصام الحضري / محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي جبر / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي / أحمد المحمدي / عمر جابر / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / محمود حمدي الونش.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / سام مرسي / عبد الله السعيد / محمود حسن تريزيجيه / محمد صلاح / محمود عبد الرازق شيكابالا / رمضان صبحي / عمرو وردة / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: الأرجنتيني هيكتور كوبر.

القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا / كيبا / بيبي رينا.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه / سيرجيو راموس / سيزار أزبيليكويتا / ناتشو فيرنانديز / ناتشو مونريال / اودريوزولا / جوردي ألبا / داني كارفاخال.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / ماركو أسينسيو / أندريس إنييستا / إيسكو / ساؤول نيغويز / تياجو ألكانتارا / كوكي / ديفيد سيلفا / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: دييغو كوستا / رودريجو مورينو / إياجو أسباس.

المدير الفني: الإسباني جولين لوبيتيجي.

القائمة النهائية لمنتخب البرتغال في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: بيتو / روي باتريسيو / أنتوني لوبيز.

خط الدفاع: برونو ألفيس / سيدريك سواريس / جواو كانسيلو / فونتي / لويس نيتو / ماريو روي / كيبلير بيبي / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: أدريان سيلفا / جواو ماريو / جواو موتينيو / روبن نيفيز / ويليام كارفاليو / برونو فيرنانديز / جيلسون مارتينيز / برناردو سيلفا / جونزالو جيديس.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / أندري سيلفا.

المدير الفني: البرتغالي فيرناندو سانتوس.

القائمة النهائية لمنتخب المغرب في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: منير المحمدي / ياسين بونو / محمد رضا.

خط الدفاع: نبيل درار / مروان داكوستا / غانم سايس / حمزة منديل / مهدي بن عطية / أشرف حكيمي.

خط الوسط: كريم الأحمدي / سفيان أمرابط / يوسف آيت بن ناصر / مبارك بوصوفة / يونس بلهندة / فيصل فجر / أمين حارث / نور الدين امرابط / حكيم زياش / يوسف النصيري.

خط الهجوم: أيوب الكعبي / خالد بوطيب / عزيز / المهدي كارسيلا.

المدير الفني: الفرنسي هيرفي رينار.

القائمة النهائية لمنتخب إيران في مونديال روسيا 2018

لم يتم الإعلان عنها بعد

القائمة النهائية لمنتخب فرنسا في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: هوغو لوريس / ألفونس أريولا / ستيف مانداندا.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز / كيمبيمبى / بنجامين ميندي / بنجامين / عادل رامي / جبريل سيديبي / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / ستيفن نزونزي / بول بوغبا / كورنتان توليسو / عثماني ديمبيلي / فلوريان توفان / توماس ليمار / نبيل فقير.

خط الهجوم: كيليان مبابي / أنطوان جريزمان / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الفرنسي ديدييه ديشان.

القائمة النهائية لمنتخب الدنمارك في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل / فريدريك رونو / يوناس لوسيل.

خط الدفاع: هنريك / سيمون كاير / ينس لارسن / ماتياس يورجنسن / يانيك فيستر غارد / أندرياس كريستنسن / جوناس كنودسن.

خط الوسط: ويليام كفيست / توماس ديلاني / كريستيان إريكسن / لوكاس ليجر / مايكل كرون ديلي / لاسه شونه / بيون سيستو.

خط الهجوم: نيكولاي يورجنسن / يوسف بولسن / فيكتور فيشر / كاسبر دولبرج / أندرياس كورنيلز / مارتن.

المدير الفني: النرويجي أجي هاريدي.

القائمة النهائية لمنتخب بيرو في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: بردو جايسي / خوسيه / كارلوس كاسيدا.

خط الدفاع: لويس ادفينكولا / ميجيل أراوخو / ألدو كورزو / نيلسون لويولا / كريستيان راموس / ألبرتو رودريجيز / أندرسون سانتاماريا / ميجيل تراوكو.

خط الوسط: بيدرو أكينو / ويلدر كارتاخينا / كريستيان كويفا / إديسون فلوريس / باولو هورتادو / ريناتو تابيا / يوشيمار يوتون.

خط الهجوم: باولو جيريرو / أندري كاريو / راؤول رويدياز / جيفرسون فارفان / أندي بولو.

المدير الفني: الأرجنتيني ريكاردو جاريكا.

القائمة النهائية لمنتخب أستراليا في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: براد جونز / مات راين / فوكوفيتش.

خط الدفاع: عزيز / ميلوس / جيمس / ترنت ساينسبوري / مارك ميليغان / ماثيو جورمان / روجيك.

خط الوسط: دانييل ارزاني / مايل جيديناك / ماثيو ليكي / ماسيمو لونجو / آرون موي / أندرو نابوت / جاكسون إيرفين.

خط الهجوم: تيم كاهيل / تومي يوريتش / روبي كروز / جيمي مكلارين.

المدير الفني: الهولندي بيرت فان مارفيك.

القائمة النهائية لمنتخب الأرجنتين في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو / ويلفريد كاباييرو / فرانكو أرماني.

خط الدفاع: جابرييل ميركادو / كريستيان أنسالدي / نيكولاس أوتاميندي / فيدريكو فازيو / ماركوس روخو / نيكولاس / ماركوس أكونا.

خط الوسط: خافيير ماسكيرانو / إدواردو سالفيو / لوكاس بيليا / جيوفاني لو سيلسو / إيفر بانيغا / مانويل لانزيني / ماكسيمليانو ميزا / أنخيل دي ماريا / كريستيان بافون.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / باولو ديبالا / جونزالو هيغواين / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الأرجنتيني خورخي سامباولي.

القائمة النهائية لمنتخب كرواتيا في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: سوباسيتش / كالينيتش / دومينيك.

خط الدفاع: فيدران كورلوكا / فيدا / إيفان سترينيتش / ديان لوفرين / فرساليكو / يوسيب بيفاريتش / تين يدفاي / ماتي ميتروفيتش / دوبي كاليتا.

خط الوسط: لوكا مودريتش / ماتيو كوفاسيتش / إيفان راكيتيتش / ميلان باديلي / مارسيلو بروزوفيتش / فيليب براداريتش / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش / نيكولا كالينيتش / أندري كراماريتش / ماركو بياتسا / أنتي ريبيتش.

المدير الفني: الكرواتي زلاتكو داليتش.

القائمة النهائية لمنتخب أيسلندا في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: هانز هالدورسون / رونار أليكس رونارسون / فريدريك تشارم.

خط الدفاع: سيفارسون / سكولاسون / ارناسون / اينجاسون / ماجنسون / راجنار سيجوردسون / ايفلولسن.

خط الوسط: يوهان جودموندسون / بيركير بيارناسون / أرنور تراوستاسون / إيميل هالفريدسون / جيلفي سيجوردسون / اولافور سكولاسون / روريك جيسالسون / فريديونسون / أرون جونارسون.

خط الهجوم: فينبوجاسون / بيورن / يون دادي بودفارسون / البرت جودموندسون.

المدير الفني: الأيسلندي هامير هاريسون.

القائمة النهائية لمنتخب نيجيريا في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: اكيتشوكو / دانييل آكبي / فرانسيس اوزوهو.

خط الدفاع: ويليام تروست / ليون بالوجون / كينيث أوميرو / بريان إيدو / تشيد / عبد الله شيهو / الدرسون / تايرون / ستيفن إيزي.

خط الوسط: جون أوبي ميكيل / أوجيني أونازي / جون اوجو / ويلفريد نديدي / ايتيبو / جويل أوبي / فيكتور موزيس / أليكس ايوبي.

خط الهجوم: أوديون إيجالو / أحمد موسى / كلتشي / سيميون نوانكو.

المدير الفني: الألماني جيرنوت روهر.

القائمة النهائية لمنتخب البرازيل في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: أليسون بيكر / مورايس / كاسيو.

خط الدفاع: جيروميل / تياغو سيلفا / ماركينيوس / جواو ميراندا / فيليبي لويس / مارسيلو / دانيلو / فاغنر.

خط الوسط: باولينيو / كارلوس كاسيميرو / فيرناندينيو / فيليبي كوتينيو / ويليان / ريناتو أوغوستو / فريد / دوغلاس كوستا.

خط الهجوم: نيمار جونيور / تايسون / روبيرتو فيرمينو / غابرييل جيسوس.

المدير الفني: البرازيلي تيتي.

القائمة النهائية لمنتخب سويسرا في مونديال روسيا 2018

لم يتم الإعلان عنها بعد

القائمة النهائية لمنتخب صربيا في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش / رايكوفيتش / ماركو دميتروفيتش.

خط الدفاع: ألكسندر كولاروف / انتونيو روكافينا / ميلان روديتش / برانيسلاف ايفانوفيتش / اوروس / ميلوش / دوسكو توسيتش / نيكولا ميلينكوفيتش.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / لوكا / ماركو / دوسان تاديتش / أندريا زيفكوفيتش / فيليب كوستيتش / نيمانيا رادونيتش / سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش / آدم لياييتش.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش / ألكسندر / لوكا يوفيتش.

المدير الفني: الصربي ملادن كرستاييتش.

القائمة النهائية لمنتخب كوستاريكا في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: كيلور نافاس / باتريك بيمبرتون / ليونيل موريرا.

خط الدفاع: جيانكارلو جونزاليس / جوني أكوستا / كريستيان جامبوا / بريان أوفيدو / أوسكار دوارتي / فرانسيسكو كالفو / كيندال / رونالد / إيان سميث.

خط الوسط: سيلسو بورجس / كريستيان بولانيوس / راندال ازوفيفا / تيخيدا / دافيد جوزمان / رودني والاس / دانيال كوليندرس.

خط الهجوم: بريان رويز / جويل كامبل / ماركو أورينيا / جوهان فينيجاس.

المدير الفني: الكوستاريكي أوسكار راميريز.

القائمة النهائية لمنتخب ألمانيا في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: مانويل نوير / تير شتيغن / كيفن تراب.

خط الدفاع: جيروم بواتينج / هوميلس / نيكولاس سولي / أنطونيو روديغر / جوشوا كيميتش / ماتياس جينتر / يوناس هيكتور / مارفن بلاتنهارت.

خط الوسط: سامي خضيرة / توني كروس / إلكاي جوندوجان / سيباستيان رودي / ليون غوريتسكا / يوليان دراكسلر / يوليان براندت / مسعود أوزيل / ماركو رويس.

خط الهجوم: ماريو جوميز / توماس مولر / تيمو فيرنر.

المدير الفني: الألماني يواخيم لوف.

القائمة النهائية لمنتخب المكسيك في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: جييرمو أوتشوا / خوسيه دي خيسوس كورونا / ألفريدو تالافيرا.

خط الدفاع: رافائيل ماركيز / هيكتور مورينو / دييجو رييس / هوجو أيالا / ايدسون ألفاريز / ميجيل لايون / خيسوس / كارلوس سالسيدو.

خط الوسط: أندريس جواردادو / هيكتور هيريرا / جيوفاني دوس سانتوس / جوناثان دوس سانتوس / ماركو فابيان / خافيير أكينو.

خط الهجوم: خافيير هيرنانديز / كارلوس فيلا / أوريبي بيرالتا / راؤول خيمينيز / خيسوس مانويل كورونا / هرفينغ لوزانو.

المدير الفني: المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو.

القائمة النهائية لمنتخب السويد في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: روبن أولسن / كريستوفر / كارل يوهانسون.

خط الدفاع: ميكائيل لوستيغ / فيكتور ليندلوف / أندرياس / مارتن أولسن / لودويغ / فيليب / إميل / يانسون.

خط الوسط: سيباستيان لارسون / ألبين إيكدال / إيميل فورسبرج / جوستاف / أوسكار / فيكتور كلاسون / ماركوس رودين / جيمي دورماز.

خط الهجوم: ماركوس بيرغ / جون غيديتي / أولا تويفونين / إسحاق كيسي.

المدير الفني: السويدي جاني أندرسون.

القائمة النهائية لمنتخب كوريا الجنوبية في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: كيم يونغ / كيم جين / جو هي.

خط الدفاع: جو يو هان / أو بان سوك / كيم يونغ جون / كيم مين وو / بارك جو هو / يون يونغ سون / لي يونغ / يونغ سونغ هيون / يانغ سو.

خط الوسط: هونغ شو / كو جا شيول / كي سونغ يونغ / مون سي مين / لي جاي سونغ / جونغ وو يونغ / جو سي سونغ.

خط الهجوم: لي سونغ وو / كيم شين ووك / سون هيونغ مين / هوانغ هي تشان.

المدير الفني: الكوري الجنوبي شين تاي يونغ.

القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد / جاك بوتلاند / نايك بوبي.

خط الدفاع: غاري كاهيل / أشلي يونغ / داني روز / ألكسندر أرنولد / كيران تريبير / فيل جونز / هاري ماغواير / جون ستونز / كايل ووكر.

خط الوسط: إيريك داير / فابيان ديلف / جوردان هندرسون / روبن لوفتس تشيك / ديلي آلي / رحيم ستيرلينغ / جيسي لينغارد.

خط الهجوم: هاري كين / ماركوس راشفورد / جيمي فاردي / داني ويلباك.

المدير الفني: الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

القائمة النهائية لمنتخب بلجيكا في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / سيمون مينيوليه / كوين.

خط الدفاع: فينسنت كومباني / توماس فيرمايلين / توبي / يان فيرتونغن / ديدريك بوياتا / توماس مونييه.

خط الوسط: يانيك فيريرا كاراسكو / ناصر الشاذلي / كيفين دي بروين / موسى ديمبيلي / يوري تيليمانس / أكسيل فيتسل / لياندر / مروان فيلايني / تورجان هازارد / عدنان يانوزاي / ايدين هازارد.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو / دريس ميرتينز / ميتشي باتشواي.

المدير الفني: الإسباني روبيرتو مارتينيز.

القائمة النهائية لمنتخب تونس في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي / معز حسن / فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: حمدي النقاز / ديلان برون / رامي البدوي / يوهان بن علوان / صيام بن يوسف / ياسين مرياح / أسامة الحدادي / علي معلول.

خط الوسط: إلياس السخيري / محمد أمين بن عمر / فرجاني ساسي / غيلان الشعلالي / أحمد خليل / سيف الدين الخاوي / نعيم السليتي / وهبي الخزري / أنيس البدري.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف / صابر بن خليفة / بسام الصرارفي.

المدير الفني: التونسي نبيل معلول.

القائمة النهائية لمنتخب بنما في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: جيمي / أليكس رودريغيز / جوزيه كالديرون.

خط الدفاع: رومان توريس / أدولفو ماتشادو / إيرك / لويس أوفالي / فيليب باولي / ميتشيل موريلو / هارولد / فيديل إسكوبار.

خط الوسط: جابرييل جوميز / ألبيرتو كوينتيرو / أنيبال جودوي / جوزي لويس رودريغيز / إيدجار / أرماندو كوبر / فالنتين.

خط الهجوم: بلاس بيريز / جابرييل / إسماعيل دياز / أرويو / لويس تيادا.

المدير الفني: الأرجنتيني هيرنان دياز.

القائمة النهائية لمنتخب بولندا في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / لوكاس فابيانسكي / بارتوس.

خط الدفاع: يان بيدناريك / كاميل جليك / لوكاس بيتشيك / تياجو تشونيك / بارتوس / أرتور / بازدان.

خط الوسط: ياكوب / جاك / كاميل جروسيسكي / كريشوفياك / كورزاوا / كارول / بيسوزوك / بيتور زيلينسكي / روبيس.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي / ميليك / لوكاس / كونيسكي.

المدير الفني: البولندي أدم نافاوكا.

القائمة النهائية لمنتخب اليابان في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: كاواشيما / ماساكي / كوسوكي ناكامورا.

خط الدفاع: يوتو ناجاتومو / ماكينو / مايا يوشيدا / هيروكي ساكاي / جوتو ساكاي / جين شوجي / واتارو إندو / ناوميتشي أويدا.

خط الوسط: ماكوتو هاسيبي / كيسوكي هوندا / تاكاشي إينوي / شينجي كاجاوا / هوتارو / هاراجوتشي / تاكاشي أوسامي / شيباساكي / رياتو أوشيما.

خط الهجوم: شينجي أوكازاكي / يويا اوساكو / موتو.

المدير الفني: الياباني أكيرا نيسينيو.

القائمة النهائية لمنتخب كولومبيا في مونديال روسيا 2018

لم يتم الإعلان عنها بعد

القائمة النهائية لمنتخب السنغال في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: عبد الله ديالو / الفريد جوميز / خادم ندياي.

خط الدفاع: الأمين جاساما / ساليو سيس / كاليدو كوليبالي / كارا مبوج / يوسف سابالي / ساليف ساني / موسى فاجي.

خط الوسط: ادريسا جوي / شيخو كوياتي / الفريد ندياي / بادو ندياي / شيخ ندوي / إسماعيل سار / كيتا بالدي / ساديو ماني.

خط الهجوم: موسى كوناتي / مامي بيرام ضيوف / مباي نيانغ / ديافرا ساخو / موسى سو.

المدير الفني: السنغالي أليو سيسي.

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