عاجل.. هيكتور كوبر يُعلن عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني في مونديال روسيا

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أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق لليوم الرابع من شهر يونيو الحالي عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المصري، والتي سو تُشارك في مونديال روسيا المقبل بعد أقل من أسبوعين فقط من الآن.

ويتواجد المنتخب الوطني المصري في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه إضافة إلى منتخب الأوروغواي وأيضاً المنتخب السعودي الشقيق.

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ويبدأ المنتخب الوطني المصري مشواره في مونديال روسيا المقبل من خلال مواجهة نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يواجه مستضيف البطولة منتخب روسيا في الجولة الثانية، على أن يختتم المنتخب الوطني المصري مشواره في الدور الأول من خلال مواجهة المنتخب السعودي الشقيق في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وقد شهدت قائمة المنتخب الوطني المصري النهائية استبعاد كلاً من حارس المرمى محمد عواد، إضافة إلى المدافع عمر طارق والظهير الأيسر كريم حافظ، وأيضاً المهاجم أحمد جمعة والمهاجم أحمد حسن كوكا وأخيراً متوسط الميدان محمود عبد العزيز.

أما قائمة المنتخب الوطني المصري المشاركة في مونديال روسيا المقبل فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري / شريف إكرامي / محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي جبر / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي / أحمد المحمدي / عمر جابر / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / محمود حمدي الونش.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / سام مرسي / عبد الله السعيد / محمود عبد الرازق شيكابالا / محمد صلاح / رمضان صبحي / محمود حسن تريزيجيه / عمرو وردة / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

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