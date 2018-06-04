هجوم لاذع شنه مدحت العدل ضد “كوبر” بعد إعلان التشكيل النهائي للمنتخب

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شن الشاعر والمؤلف الشهير مدحت العدل هجوم لاذع على المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم هيكتور كوبر بعد أن تم الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب المصري المشارك في بطولة كأس العالم المقامة في الدولة الروسية 2018.

وقد أعلن مدحت العدل عبر تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر” قائلاً “مدرب على قده فاقد لأي استراتيجية.. لا خطة ولا عروض حتى لو خد كأس العالم”.

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ويجدر هنا الإشارة أن فكتور كوبر قد أعلن على القائمة النهائية والتي تضمن ثلاثة وعشرين لاعباً وهم لحراسة المرمى كلا من “عصام الحضري، شريف إكرامي، محمد الشناوي”.

جاء في القائمة النهائية للمنتخب في الدفاع “علي جبر، أحمد حجازي، سعد سمير، محمود حمدي، أيمن أشرف، أحمد المحمدي، عمر جابر، أحمد فتحي، محمد الشافي”، وفي الوسط” طارق حامد، محمد النني، سام مرسي، عبدالله السعيد، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمود حسن تريزيجيه، رمضان صبحي، عمرو وردة”.

وجاء من لاعبي التشكيل النهائي للمنتخب الوطني في الهجوم “محمد صلاح، مروان محسن، محمود عبدالمنعم كهربا” فيما أعلن كوبر عن استبعاد كل من “محمود عواد، كريم حافظ، عمرو طارق، محمد عبدالعزيز، أحمد جمعة، أحمد حسن كوكا”.

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