ستوك سيتي: مبروك لرمضونا على اختياره ضمن قائمة منتخب مصر لكأس العالم

Advertisements

نادي ستوك سيتي البريطاني يوجه تهنئة إلى “رمضان صبحي” عقب الإعلان عن القائمة النهائية التي ضمن ثلاثة وعشرين لاعب للمنتخب الوطني المصري المشارك في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في الدولة الروسية لعام 2018.

وقد أعلن نادي ستوك سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها التالي “مبروووووك لرمضونا على اختياره ضمن قائمة منتخب مصر التي سوف تشارك في كأس العالم لأول مرة منذ ثمانية وعشرين عاماً”.

Advertisements

أقرا المزيد عاجل.. هيكتور كوبر يُعلن عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني في مونديال روسيا