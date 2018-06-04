نوبة بكاء شديدة تنتاب “كريم حافظ” بعد استبعاده من قائمة المنتخب

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نوبة بكاء شديدة انتابت الظهير الأيسر “كريم حافظ” بعد أن أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني المصري هيكتور كوبر القائمة النهائية للمنتخب الوطني والتي سوف تخوض منافسات كأس العالم القادم في الدولة الروسية لعام 2018.

ولم تتضمن القائمة اسم “كريم حافظ” حيث تم استبعاده من القائمة النهاية للمنتخب المصري الوطني، وقد حاول جميع اللاعبين أن يهدوا اللاعب ولكن دون أي جدوى فلم يحتمل اللاعب عدم تواجده في المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العالم ودخل في نوبة من البكاء الشديدة.

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وقد تم استبعاد كلا من “محمد عواد، كريم حافظ، عمرو طارق، أحمد حسن “كوكا”، محمد عبدالعزيز، عمرو طارق”.

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