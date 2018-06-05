طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات مصر في المونديال مجاناً بدون تشفير !!

Advertisements

اقترب الموعد المنتظر لانطلاقة بطولة كأس العالم التي ينتظرها العالم بأكمله كل أربع سنوات، ولم يبقِ هناك المزيد من الوقت حتى ينطلق مونديال روسيا المقبل، والذي سوف ينطلق بشكل رسمي في يوم الخميس بعد القادم الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي وينتهي في اليوم الخامس عشر من شهر يوليو المقبل.

ولا شك أن مونديال روسيا المقبل سوف يكون له طابع خاص للغاية، وخاصة في ظل مشاركة أربعة منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ المونديال بأكمله، وهي المنتخب الوطني المصري إضافة إلى منتخب السعودية وأيضاً منتخب تونس وأخيراً منتخب المغرب.

Advertisements

ويتواجد المنتخب الوطني المصري في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل بجوار كلاً من منتخبات السعودية وروسيا إضافة إلى الأوروغواي، فيما يتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل بجوار كلاً من منتخبات البرتغال وإسبانيا إضافة إلى إيران، بينما يتواجد منتخب تونس في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل بجوار كلاً منتخبات إنجلترا وبنما إضافة إلى بلجيكا.

ويبقى السؤال الأبرز الذي يأتي في ذهن كل مشجع كرة قدم في الوطن العربي بأكمله، هو كيف يمكن مشاهدة مباريات المنتخبات العربية في مونديال روسيا المقبل بشكل مجاني وبدون تشفير من أجل متابعة منتخب بلاده في أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

ومن جانبها تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الحقوق الحصرية لنقل فعاليات مونديال روسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت أن تقوم بتخصيص باقة كاملة تتكون من أربع قنوات تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” حتى يتمكن عشاق كرة القدم في الوطن العربي من متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بمونديال روسيا.

ولكن وفي الوقت ذاته وحرصاً منها على إرضاء المشاهد الكريم في الوطن العربي بأكمله، قررت مجموعة بي إن الإعلامية أن يتم نقل كافة مباريات المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في مونديال روسيا بشكل مجاني عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة والمجانية، ولكن ذلك عبر القمر الصناعي عرب سات وليس على القمر الصناعي نايل سات.

كما قررت مجموعة بي إن الإعلامية أيضاً أن يتم نقل كلاً من مباراتي الدور نصف النهائي إضافة إلى المباراة النهائية لمونديال روسيا المقبل على القناة ذاتها، وهو ما يعني بالتالي أن كل مشجع كرة قدم في الوطن العربي يُمكنه أن يُشاهد ويُتابع مباراة منتخب بلاده بشكل مجاني بدون تشفير.

إقرأ أيضاً: تعرف على القوائم النهائية لجميع المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا 2018

إقرأ أيضاً: موعد مباراة مصر وبلجيكا الاربعاء 6/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة