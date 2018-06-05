تعرف على رد فعل أحمد حسن كوكا بعد استبعاده من مونديال روسيا

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قام اللاعب أحمد حسن كوكا مهاجم نادي سبورتينغ براغا البرتغالي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بالتعليق اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس من شهر يونيو الحالي على قرار استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب الوطني المصري، والتي سوف تكون حاضرة في مونديال روسيا المقبل.

حيث قام اللاعب أحمد حسن كوكا بنشر رسالة إلى كل عشاقه ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وفي هذه الرسالة قام اللاعب أحمد حسن كوكا بنشر أيضاً بعض الصورة الخاصة له رفقة زملائه في المنتخب الوطني طوال رحلة التصفيات الشاقة المؤهلة إلى المونديال.

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أما رسالة اللاعب فقد جاءت على النحو التالي: “حلم أي لاعب كرة يحلم يكون فيه، مشوار بدأناه من 3 سنين، شاركت الحمد لله في كل مباريات التصفيات المؤهلة لهذا الحلم، كل الاحترام لاختيار الجهاز الفني، كان في نقد كتير الفترة الماضية، وأنا مكنتش حابب أتكلم بس في حاجة واحدة هأقولها”.

كما أضاف أيضاً في رسالته: “مليش صحاب في الإعلام ولا من الصفحات على الفيسبوك، ومش هاعمل اللي كل الناس مستنياني أعمله عشان يتكلمو عليا حلو حتى لو هبطل كورة، متربي على كده ومش … لحد، بتنمى كل التوفيق لأخواتي في المنتخب ويرفعو راسنا كلنا في السماء”.

وتأتي هذه الرسالة من طرف اللاعب أحمد حسن كوكا بعدما تم استبعاده بشكل رسمي من القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في مونديال روسيا المقبل، وخاصة في ظل حديث بعض وسائل الإعلام المصرية عن غضب اللاعب الشديد من الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وكان المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قد استبعد أيضاً من القائمة النهائية لأحفاد الفراعنة كلاً من المدافع عمرو طارق والظهير الأيسر كريم حافظ، إضافة إلى متوسط الميدان محمود عبد العزيز وأيضاً حارس المرمى محمد عواد وأخيراً المهاجم أحمد جمعة.

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