نجم منتخب إسبانيا يكشف عن حظوظ بلاده في مونديال روسيا المقبل

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كشف الإسباني ماركو أسينسيو نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس من شهر يونيو الحالي عن حظوظ منتخب بلاده، وذلك قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بعد تسعة أيام فقط من الآن.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء وتحديداً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أكد النجم الإسباني ماركو أسينسيو أن المنتخب الإسباني يجب عليه أن يُفكر في مباراة تلو الأخرى حتى يتمكن من التأهل إلى الدور الثاني، ومن ثم يخوض كل مباراة كأنها مباراة نهائية حتى ينجح المنتخب الإسباني في نهاية المطاف في الفوز بلقب المونديال.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الإسباني ماركو أسينسيو على أن المباراة الأولى لمنتخب بلاده في المونديال أمام منتخب البرتغال سوف تكون المباراة الأصعب لهم في المونديال، وخاصة في ظل امتلاك المنتخب البرتغالي في تشكيلته أفضل لاعب في العالم وهو الدون كريستيانو رونالدو.

وعن مواجهة زميله في نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو، أشار النجم الإسباني ماركو أسينسيو إلى أن الدون كريستيانو رونالدو يُعتبر هو القوة الحقيقة لخط هجوم منتخب البرتغال، وخاصة في ظل قدرته على صناعة الفارق والتسجيل في مرمى المنافس في أي وقت، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يجب محاصرة كريستيانو رونالدو بشكل جيد للغاية من أجل تفادي خطورته في المباراة.

وفي ختام تصريحاته تحدث النجم الإسباني ماركو أسينسيو عن استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من نادي ريال مدريد، حيث شدد النجم الإسباني ماركو أسينسيو على أنه تفاجئ للغاية من قرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، متمنياً في الوقت ذاته أن يعود الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب فريق ريال مدريد في المستقبل مرة أخرى.

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