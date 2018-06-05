عبد الله السعيد: مباراة بلجيكا مهمة للغاية و”محمد صلاح” بطل حقيقي

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تحدث اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي الأهلي السعودي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس من شهر يونيو الحالي عن المباراة الودية الأخيرة للمنتخب الوطني المصري أمام منتخب بلجيكا قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل، إضافة إلى حديثه أيضاً عن زميله في المنتخب الوطني محمد صلاح.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أكد اللاعب عبد الله السعيد أن المباراة الودية الأخيرة للمنتخب الوطني المصري أمام منتخب بلجيكا تُعتبر في غاية الأهمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل المباريات الودية التي تأتي مباشرة قبل المونديال تُعتبر مهمة نظراً لرغبة جميع المنتخبات في تحقيق النجاح في مونديال روسيا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عبد الله السعيد إلى أن المباراة الأولى للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل أمام منتخب الأوروغواي هي المباراة الأهم، وخاصة وأنها سوف تُحدد بشكل كبير مدى قدرة المنتخب الوطني المصري على استكمال مشواره في المونديال.

وفي ختام تصريحاته تحدث عبد الله السعيد عن زميله في المنتخب الوطني المصري محمد صلاح، حيث شدد عبد الله السعيد على أن محمد صلاح يُعتبر لاعب عظيم وكل الشعب المصري فخور به للغاية، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللعب بجوار محمد صلاح على أرض الملعب يُعتبر أمراً سهلاً للغاية نظراً لتحركاته الذكية، وهو الأمر الذي ساهم في نجاحه بشكل ملفت في أوروبا في الفترة الماضية.

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