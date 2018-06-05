المنتخب الوطني يتجه اليوم إلى بروكسل استعداداً لمواجهة بلجيكا قبل المونديال

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تتوجه بعثة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس من شهر يونيو الحالي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك استعداداً من أجل مواجهة منتخب بلجيكا في مباراة ودية دولية ضمن تحضيرات أحفاد الفراعنة من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

ويأمل المنتخب الوطني المصري أن يتمكن من تحقيق الانتصار الأول له في رحلة إعداده من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، حيث لم يعرف المنتخب الوطني المصري طعم الانتصار على الإطلاق تحت قيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر في المباريات الأربعة الماضية سواء في المعسكر الإعدادي الأول في شهر مارس الماضي أو حتى في المعسكر الختامي الحالي.

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ولا شك أن القلق يُسيطر على الشارع المصري بأكمله قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل، وخاصة وأن المنتخب الوطني المصري سوف يبدأ مشواره في مونديال روسيا من خلال مواجهة منتخب مخضرم للغاية وهو منتخب الأوروغواي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن المنتخب الوطني المصري مهدد أيضاً بخوض هذه المباراة الأولى له في المونديال ضد منتخب الأوروغواي بدون خدمات أبرز لاعب في صفوفه، وهو محمد صلاح الذي لا يزال لم يتعافى بعد من الإصابة التي لحقت في مفصل الكتف، والتي كان قد تعرض لها أثناء مشاركته رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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