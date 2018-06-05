الأهلي يقترب رسمياً من الإعلان عن خليفة حسام البدري وسط ترقب جماهير القلعة الحمراء

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس من شهر يونيو الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات قريباً للغاية من الإعلان بشكل رسمي عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي سوف يتولى منصبه خلفاً للمستقيل الكابتن حسام البدري.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يُعلن عن اسم المدير الفني الجديد للمارد الأحمر في خلال 48 ساعة فقط من الآن، على أن يتم تقديم المدرب الجديد بعدها مباشرة إلى مختلف وسائل الإعلام المصرية من خلال مؤتمر صحفي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة تكتم شديد حول هوية المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، علماً بأن العديد من التكهنات تُشير إلى أن المدير الفني الجديد لفريق الأهلي سوف يكون ألماني الجنسية بنسبة كبيرة للغاية.

ومن جانبها تترقب جماهير النادي الأهلي كثيراً لحظة الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للمارد الأحمر، وخاصة وأن جماهير القلعة الحمراء ترغب في مدير فني عالمي قادر على قيادة فريق الأهلي نحو الفوز من جديد بلقب دوري أبطال أفريقيا، والذي غاب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013م.

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