راموس يسخر من وسائل الإعلام بسبب تضخيم إصابة “صلاح” في نهائي دوري الأبطال

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خرج النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني عن صمته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس من شهر يونيو الحالي، وذلك بسبب الحملة الشرسة التي شنتها عليه مختلف وسائل الإعلام والصحف الإنجليزية بعد الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي جمعت بين فريقه ريال مدريد وبين نظيره فريق ليفربول الإنجليزي.

حيث اتهمت كافة وسائل الإعلام الإنجليزية منذ انتهاء المباراة في شهر مايو الماضي وحتى هذه اللحظة النجم الإسباني سيرجيو راموس، وذلك بسبب سلوكه العنيف بحسب وصف وسائل الإعلام الإنجليزية تجاه لاعبي فريق ليفربول في المباراة، وهو الأمر الذي أدى تعرض كلاً من الثنائي المصري محمد صلاح إضافة إلى الألماني لوريس كاريوس إلى الإصابة أثناء المباراة.

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وقد شهد اليوم الثلاثاء إجماع كل وسائل الإعلام الإنجليزية على تعرض حارس مرمى فريق ليفربول لوريس كاريوس إلى ارتجاج في المخ أثناء المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب تدخل عنيف من جانب القائد سيرجيو راموس في شوط المباراة الثاني، مما ساهم بشكل كبير في قيام حارس المرمى الألماني بارتكاب أخطاء فادحة أدت إلى خسارة فريقه اللقب في نهاية المطاف.

ومن جانبه قام القائد سيرجيو راموس بالتعليق على هذه الاتهامات اليوم من خلال صحيفة “ماركا” الإسبانية، حيث أكد النجم الإسباني سيرجيو راموس أنه لم يكن يرغب في الحديث تماماً عن أحداث المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، إلا أن تضخيم وسائل الإعلام الإنجليزية للموضوع جعله يخرج عن صمته.

وعن تعمد إصابة المصري محمد صلاح في المباراة، أشار النجم سيرجيو راموس إلى أن محمد صلاح هو من قام بالإمساك به أولاً، ومن ثم سقط وتعرض إلى الإصابة في الذراع الآخر، مشدداً في الوقت ذاته على أنه سقط أرضاً مثلما حدث تماماً مع محمد صلاح ولكنه لم يتعرض إلى الإصابة في نهاية المطاف.

وفي إطار تصريحاته أيضاً، قال النجم الإسباني سيرجيو راموس ساخراً: “يقولون إنني تعمدت إصابة محمد صلاح عن طريق قيامي بإحدى حركات لعبة الجودو، ثم يأتي حارس المرمى ويقول أنه تعرض إلى الضرب مني في إحدى الالتحامات، لم يبقِ سوى روبيرتو فيرمينو لكي يقول بأنه قد تعرض إلى نزلة برد بسبب إحدى قطرات عرقي التي سقطت عليه أثناء المباراة”.

وفي ختام تصريحاته شدد النجم الإسباني سيرجيو راموس على أنه حرص على إرسال رسالة إلى محمد صلاح عقب نهاية المباراة مباشرة لكي يطمئن فيها عليه، مؤكداً في الوقت ذاته أن وسائل الإعلام دائماً ما تقوم بتضخيم الأمور بشكل أكبر من اللازم، وخاصة حينما يتعلق الأمر بفريق ريال مدريد في ظل فوزه بالعديد من الألقاب في السنوات الماضية.

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