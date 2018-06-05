مرتضى منصور يُهاجم كوبر بشدة ويؤكد “ربنا يستر علينا في كأس العالم”

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قام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حالياً بشن هجوماً حاداً من جديد اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس من شهر يونيو الحالي على الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بعد تسعة أيام فقط من الآن.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء وتحديداً عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد المستشار مرتضى منصور أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر عبارة عن شخص مهرج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يُدير المنتخب الوطني المصري من خلال مقولة “شدي حيلك يا بلد”.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المستشار مرتضى منصور على أنه متعجب بشدة من تواجد مهاجم صريح واحد فقط في القائمة النهائية للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، متعجباً في الوقت ذاته أيضاً من عدم تواجد سبعة لاعبين في قائمة منتخب مصر النهائية، وهم حسام عاشور إضافة إلى وليد سليمان وأيضاً مؤمن زكريا من النادي الأهلي، وأيضاً محمود عبد العزيز إضافة إلى أحمد مدبولي ومحمد عنتر وأخيراً أيمن حفني من نادي الزمالك.

وفي ختام تصريحاته حول هذه النقطة، أكد المستشار مرتضى منصور أن الجماهير المصرية سوف تقف خلف المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل وليس خلف المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، مضيفاً بشكل ساخر: “ربنا يستر علينا في كأس العالم”.

وعن أزمة نادي الزمالك الجديدة مع نادي ماريتيمو البرتغالي بسبب اللاعب محمد إبراهيم، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن نادي الزمالك أنفق على علاج اللاعب محمد إبراهيم طوال السنوات القليلة الماضية حوالي مبلغ 4 مليون جنيه مصري، وفي مقابل ذلك لم يُقدم اللاعب أي شئ لنادي الزمالك ولم يلعب له ب5 جنيه على الأقل.

أما عن صفقات نادي الزمالك الجديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، شدد المستشار مرتضى منصور على أن نادي الزمالك سوف يتعاقد بشكل رسمي في الأيام القليلة القادمة مع مهاجم أجنبي، وتحديداً إما مع المغربي حميد الحداد أو مهاجم آخر كولومبي على أن يتم المفاضلة بينهما من طرف الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك في يوم الجمعة القادم.

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