نصائح هامة من فاروق جعفر لهيكتور كوبر قبل المونديال.. تعرف عليها

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حرص الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني المصري سابقاً ومحلل قناة دي إم سي سبورت حالياً على توجيه بعض النصائح الهامة اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس من شهر يونيو الحالي إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، وذلك قبل مشاركة المنتخب الوطني في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء وتحديداً عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن فاروق جعفر أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر يجب عليه أن يجد البديل الأمثل من أجل تعويض غياب محمد صلاح، وخاصة في حالة عدم تمكن من التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في الوقت المناسب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن فاروق جعفر إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر تأخر كثيراً بخصوص الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المصري المشاركة في مونديال روسيا المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أن التحضير لخوض منافسات كأس العالم يختلف تماماً عن التحضير لأي بطولة أخرى.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن فاروق جعفر على ضرورة قيام المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر بتطوير الشكل الهجومي للمنتخب الوطني المصري، وخاصة إذا كان يسعى للظهور بشكل جيد ومشرف في مونديال روسيا المقبل.

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