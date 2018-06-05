محمد صلاح يكشف عن مفاجأة سارة للجماهير المصرية قبل مونديال روسيا

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كشف المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الخامس من شهر يونيو الحالي عن مفاجأة سارة للغاية للجماهير المصرية، وذلك قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بعد أيام قليلة فقط من الآن.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء وتحديداً لصحيفة “بليشر ريبورت” الإنجليزية، أكد المصري محمد صلاح أنه سوف يُقاتل بكل قوة في الأيام القليلة القادمة، وذلك حتى يتعافى بشكل كامل من إصابته لكي يُشارك مع المنتخب الوطني المصري منذ المباراة الأولى ضد منتخب الأوروغوي في مونديال روسيا المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار محمد صلاح إلى اللعب بقميص المنتخب الوطني المصري يختلف تماماً عن اللعب لصالح أي نادي، وهي نفس الحالة التي يشعر بها كل لاعب كرة القدم في العالم بأكمله، مشدداً في الوقت ذاته على أن كل لاعبي المنتخب الوطني المصري سوف يُحاربون في مونديال روسيا المقبل ولن يكتفوا فقط بممارسة كرة القدم من أجل إسعاد الشعب المصري بالكامل.

وعن حظوظ المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، أكد محمد صلاح أنه سوف يسعى رفقة الجيل الحالي لتغيير مستقبل كرة القدم المصرية إلى الأبد، وذلك من خلال الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في مونديال روسيا المقبل وليس فقط الاكتفاء بالتأهل إلى الدور الثاني من المونديال.

أما عن إصابته رفقة فريقه ليفربول في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، شدد محمد صلاح على أنه لم يكن يُفكر على الإطلاق أثناء هذه المباراة وقبلها في المونديال بأي شكل من الأشكال مثلما أشار بعض الأشخاص، مؤكداً في الوقت ذاته أن خروجه من أرض الملعب جاء بسبب قوة الإصابة وليس بسبب خوفه من عدم المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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