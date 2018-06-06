ميسي يفرض كلمته ويُلغي مباراة الأرجنتين مع الكيان الصهيوني الودية

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تعرض الكيان الصهيوني بالكامل في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الخامس من شهر يونيو الحالي إلى ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما أخطره الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشكل رسمي بإلغاء المباراة الودية التي كانت سوف تجمع بين المنتخب الأرجنتيني وبين نظيره الكيان الصهيوني على أرض دولة القدس المحتلة قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

وكان الاتحاد الأرجنتيني معروضاً عليه مبلغ 5 مليون دولار من أجل خوض هذه المباراة الودية الدولية، فيما عرض الكيان الصهيوني على النجم الأرجنتيني مبلغ 50 ألف دولار في الدقيقة الواحدة من أصل 90 دقيقة سوف يخوضها في المباراة الودية من أجل إغرائه بخوض هذه المباراة.

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وكان الهدف الرئيسي للكيان الصهيوني من إقامة هذه المباراة الودية الدولية على أرض القدس المحتلة، هو أن الكيان دولة شرعية وأيضاً آمنة وليست عاصمة تابعة لدولة فلسطين، ولكن آمال الكيان الصهيوني بالكامل قد تحطمت بعد قرار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في مساء يوم أمس الثلاثاء.

وكان النجم ليونيل ميسي صاحب الفضل الأكبر في إلغاء هذه المباراة الودية، وذلك عقب اجتماعه مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، علماً بأن ذلك الاجتماع قد حضره أيضاً كلاً من المدافع نيكولاس أوتاميندي إضافة إلى متوسط الميدان خافيير ماسكيرانو وأيضاً المدير الفني خورخي سامباولي، مما دفع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى إلغاء المباراة في ظل تأكيد كل قادة الفريق بمن فيهم المدير الفني لموقف النجم ليونيل ميسي.

ومن جانبه أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بياناً رسمياً عقب الإعلان الرسمي عن إلغاء المباراة الودية بين المنتخب الأرجنتيني وبين الكيان الصهيوني، وذلك من أجل توجيه الشكر إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على موقفه وأيضاً من أجل توجيه الشكر بشكل خاص إلى النجم ليونيل ميسي.

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