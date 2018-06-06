مدرب منتخب بلجيكا يُشيد بمستوى هيكتور كوبر قبل مواجهة المنتخب الوطني ودياً

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تحدث الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الخامس من شهر يونيو الحالي عن المباراة الودية القادمة للمنتخب البلجيكي، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه المنتخب الوطني المصري في مساء اليوم الأربعاء تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري قد نجح بشكل كبير للغاية في تطوير أداء ومستوى المنتخب المصري طوال الفترة الماضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنتخب الوطني المصري نجح في الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف في 18 مباراة سابقة من أصل 30 مباراة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز إلى أن المنتخب الوطني المصري يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في صفوفه وخاصة من الناحية الدفاعية، مما يجعل المباراة بمثابة اختبار هام وصعب للغاية على المنتخب البلجيكي بالرغم من غياب أبرز لاعب في صفوف المنتخب الوطني المصري وهو محمد صلاح.

وفي ختام تصريحاته شدد المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز على أن المنتخب البلجيكي سوف يسعى إلى تقديم أداء أفضل بكثير أمام المنتخب الوطني المصري بعكس الصورة التي ظهر عليها في مباراته الودية الماضية أمام نظيره منتخب البرتغال، مؤكداً في الوقت ذاته أن مواجهة المنتخب الوطني المصري سوف تكون مشابهة تماماً للمواجهة التي تنتظر منتخب بلجيكا في مونديال روسيا المقبل أمام منتخب تونس.

ومن جانبه أشاد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا بالسد العالي عصام الحضري كثيراً في المؤتمر الصحفي ذاته، مشيراً إلى أنه أمر رائع للغاية أن يتمكن حارس المرمى عصام الحضري من الظهور بهذه الحالة الجسدية الرائعة على أرض الملعب بالرغم من أن عمره قد وصل إلى 45 عاماً.

وفي ختام تصريحاته شدد حارس المرمى تيبو كورتوا على أن منتخب بلاده بلجيكا سوف يُقاتل في المباراة الودية أمام المنتخب الوطني المصري من أجل الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف، إضافة إلى إصلاح الأخطاء الهجومية التي ظهرت على المنتخب البلجيكي في مباراته الودية الماضية أمام منتخب البرتغال.

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