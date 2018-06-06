قرار هام من لجنة الكرة بالأهلي بخصوص مستقبل أحمد الشيخ

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس من شهر يونيو الحالي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً، باتت على مشارف اتخاذ قراراً هاماً بخصوص مستقبل اللاعب الواعد أحمد الشيخ مع المارد الأحمر قبل انطلاقة الموسم القادم.

حيث أشارت التقارير إلى أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب باتت على وشك الموافقة من جديد على إعارة اللاعب أحمد الشيخ مثلما حدث تماماً في الميركاتو الشتوي الماضي، وذلك حينما أعاره النادي الأهلي لمدة 6 شهور فقط لا غير إلى نادي الاتفاق السعودي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي تُفكر جدياً في إعارة اللاعب أحمد الشيخ ولكن إلى أحد الأندية الإماراتية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب تقليص قوائم الأندية المصرية انطلاقاً من الموسم المقبل إلى 25 لاعباً فقط لا غير، مما يعني أن فريق الأهلي سوف يكون به العديد من العناصر غير المرغوب فيها أو تفيض عن حاجته بمعنى أدق.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن السبب وراء التفكير في إعارة اللاعب أحمد الشيخ مرة أخرى ليس فقط بسبب تقليص قوائم الأندية، وإنما بسبب أيضاً المغريات المادية التي تم عرضها على النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية من طرف أحد الأندية الإماراتية من أجل الظفر بخدمات اللاعب الواعد في الموسم القادم.

ولم يتمكن اللاعب أحمد الشيخ من الحصول على أي فرصة على الإطلاق من أجل إثبات نفسه منذ تعاقد النادي الأهلي معه، وذلك بسبب قيام الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي سابقاً بإجلاس أحمد الشيخ بشكل دائم على مقاعد البدلاء.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن اللاعب أحمد الشيخ تمكن من التألق بشكل ملفت للغاية طوال فترة إعارته مع نادي الاتفاق السعودي في الدور الثاني من عمر الموسم المنصرم، وهو ما جعل النادي الأهلي يرفض تجديد إعارته مرة أخرى لنادي الاتفاق نظراً إلى الإمكانيات الفنية التي يتمتع بها اللاعب الواعد.

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