لاعب الزمالك يقترب من الانضمام للإسماعيلي في الميركاتو الصيفي الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السادس من شهر يونيو الحالي أن أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد بات على مشارف الانتقال بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية إلى صفوف نادي الإسماعيلي.

حيث أشارت التقارير إلى أن أحد وكلاء اللاعبين قد قدم إلى اللاعب باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك عرضاً من أجل الانتقال إلى صفوف نادي الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك حتى يتمكن من العودة من جديد للمشاركة في المباريات لكي يستعيد مستواه مرة أخرى.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ليس لديه أي مانع على الإطلاق في ملف هذه الصفقة، وخاصة وأن انتقال المهاجم باسم مرسي إلى صفوف قلعة الدراويش سوف يكون على سبيل الإعارة فقط لا غير وليس عن طريق البيع النهائي.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك، هو من سوف يحسم الصفقة في نهاية المطاف وخاصة في حالة تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك في التعاقد بشكل رسمي في الأيام القليلة القادمة مع مهاجم أجنبي، مما يعني بالتالي أن نادي الزمالك لن يكون في حاجة على الإطلاق لخدمات المهاجم باسم مرسي في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في المهاجم باسم مرسي نفسه، والذي سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة سابقة أنه لن يلعب لصالح أي نادي في كرة القدم المصرية سوى نادي الزمالك، كما أكد أيضاً أنه من الممكن أن يرحل عن صفوف نادي الزمالك في حالة واحدة فقط من خلال وصول عرض خارجي له من إحدى أندية الخليج العربي.

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